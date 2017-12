Dal caregiver allo shopping district, l’inglese è come il prezzemolo

Primo caso. C’è il cortesissimo architetto milanese che, sconfortato, mi scrive: “Penso che l’uso del termine caregiver abbia superato ogni livello dapprima immaginabile”.

Ed è vero che caregiver, di recente molto usato perché la cura familiare è diventata oggetto di una legge, non si può né leggere né sentire.

È anche vero che l’algida definizione burocratese “prestatore volontario di cura”, che appare nell’articolo 3 della legge, non è tanto meglio (tra l’altro: “Macché prestatore volontario!” – chiosano le associazioni dei familiari delle persone con disabilità – “spesso non si tratta di scelta, ma di necessità imposta dalla carenza di servizi territoriali”).

In apertura del suo telegiornale, la sera del 27 novembre Enrico Mentana commenta: “È stato varato un piano di aiuto per chi si prende cura delle persone gravemente inferme in casa. Si usa un termine terrificante, inglese, caregiver, ma cercheremo di non usarlo mai. Questa è una promessa che vi facciamo perché non è difficile dire un aiuto, un’indennità, una sovvenzione per chi cura le persone inferme. Lo possiamo dire molto più chiaramente in italiano”. Difficile non essere d’accordo.

Un altro termine astruso, whistleblower (letteralmente: chi soffia nel fischietto) è al centro della legge di salvaguardia dalle punizioni aziendali per quei dipendenti che denunciano irregolarità. La legge è stata approvata poche settimane fa. Già un anno prima il gruppo Incipit dell’Accademia della crusca aveva proposto di impiegare “allertatore civico”.

Le parole che abbiamo già

Per quanto riguarda i caregiver, tra l’altro, non è che ci manchino parole per definire la funzione. Per esempio curante, il termine che il cortesissimo architetto suggerisce al termine del suo scritto, o curante familiare, o familiare curante, già potrebbero andar bene. Il fatto è che, a furia di attivare immediatamente il curioso automatismo che ci spinge a cercare nuove parole altrove, ci dimentichiamo di averle già, le parole giuste.

Secondo caso. C’è l’infuriato signore che mi invia un messaggio con oggetto RABBIA e poi, tutto in maiuscole, inveisce contro il ristorante dove ha ordinato una pizza napoletana, per vedersi recapitare “questo”.

Il “questo” sono le due foto che l’infuriato signore si prende la briga di scattare e di allegare, e che vedete qui sotto.