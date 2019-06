Vietati gli abbracci, i bacioni, il buonsenso e le bandiere

È successo una manciata di giorni fa. Nel corso di una discussione online piuttosto accesa, all’interno di un gruppo di persone che apprezzo e stimo, e giusto per segnalare che la differenza delle posizioni non pregiudicava, appunto, l’apprezzamento e la stima, ho chiuso un messaggio scrivendo “un abbraccio”. Non l’avessi mai fatto. Mi è stato immediatamente segnalato che ormai, in rete, scrivere “abbracci”, e anche “bacioni”, può essere inteso come atto ostile ed è politicamente assai connotato: in sostanza, si tratterebbe di uno sberleffo, volto a delegittimare l’interlocutore liquidando l’interazione in maniera sbrigativa e arrogante. Insomma: una cosa da non fare proprio. Capisco il punto e intuisco senza fatica i riferimenti. D’altra parte, per quanto mi riguarda, da oltre sessant’anni abbraccio e più di qualche volta bacio le persone che mi piacciono, dal vivo e per iscritto. Preferirei poter continuare a farlo senza dovermene scusare. Aggiungo che, alla fine, dal vivo ci siamo chiariti (e abbracciati). Un riscontro

Ma il carattere vagamente surreale dell’episodio resta. E l’episodio stesso continua a tornarmi in mente, con un ampio corredo di quesiti e considerazioni. Se mi persuado a raccontarvele è perché ho appena trovato un riscontro. Sull’Espresso del 2 giugno c’è la sintesi di un dibattito tra scrittori che “si interrogano sull’impegno dell’intellettuale oggi”. Insomma: roba seria, mica le malaccorte chiacchiere in rete e i quesiti peregrini della sottoscritta. Leggo che Chiara Valerio afferma: “Non mi ha mai soddisfatto la polarizzazione fra destra e sinistra. A partire dai simboli”. “Un esempio: al funerale di Enrico Berlinguer nel 1984 sventolavano bandiere con la falce e martello e tantissime bandiere italiane. Quelle bandiere italiane sono diventate appannaggio di Forza Italia. Com’è possibile che un simbolo popolare” (e, aggiungo, che il simbolo nazionale per definizione) “sia stato lasciato a una sola parte politica?”. E Matteo Nucci riprende: “Aver consegnato simboli e parole di tutti solo a una parte politica è stato catastrofico. Patria: rileggiamo le lettere dei condannati a morte della resistenza. Di patria si parla di continuo. Per questo trovo inaccettabile che molti intellettuali dicano che la parola fa schifo”.

Almeno al sequestro simbolico di rosari, santi e madonne si è opposto con energia il mondo cattolico

In effetti, sembra che oggi a usare senza esitazioni il tricolore (grazie!) siano soprattutto i nostri meravigliosi prodotti della filiera italiana del cibo. E anche un bel po’ di prodotti falsi, fatti all’estero, che proprio abusando del tricolore si mascherano da italiani: uno scherzetto che vale cento miliardi. L’accesso al termine “patria”, invece, continua a essere del tutto sconsigliato a chi non voglia apparire pericolosamente nostalgico. Per non parlare di “patriottico” e “patriota”. Ma anche “Italia” e “italiani” sembrano essere diventati termini da maneggiare con cura, e da cui magari tenersi alla larga. Piccolo problema: come ci si può dire europei senza dirsi italiani? Ma non c’è solo questo. Patrimonio comune

Qualche anno fa mi è capitato di lanciare un appello per invitare a non abusare di parole inglesi quando le corrispondenti parole esistono nella lingua italiana, funzionano bene, si pronunciano più facilmente e si capiscono meglio. Per esempio: perché dire “ti faccio una call” (15 caratteri) invece che “ti telefono” (10 caratteri: è anche più breve)? Bene: sembra che per alcuni possa essere politicamente scorretta perfino una blanda esortazione a farsi capire usando bene la nostra lingua (e contemporaneamente a imparare l’inglese, lingua che peraltro solo poco più della metà dei connazionali sa parlare). Ah: anche il vecchio, sano, bonario e umile buonsenso delle nonne è diventato pericoloso da evocare. Per fortuna, almeno al sequestro simbolico di rosari, santi e madonne si è opposto con energia il mondo cattolico.

