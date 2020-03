Stare chiusi in casa e continuare a farlo è indispensabile.

Stare chiusi in casa può essere difficile.

Ma tutti noi dobbiamo capire che oggi stare chiusi a casa è obbligatorio e cruciale, perfino se è così difficile e snervante.

Può esserlo perché le case sono piccole. Perché in casa non c’è nessun altro e il senso di solitudine diventa soverchiante. Oppure, al contrario, perché si sta in troppi in uno spazio limitato. Perché i bambini sono irrequieti. Perché le relazioni interpersonali non sempre sono serene come vorremmo e qualche volta, purtroppo, sono tossiche. Perché siamo tutti spaventati e preoccupati. O perché, là fuori, la primavera appare languida e seducente come non mai.

Ma non si tratta unicamente di questo.

“Tutta l’infelicità umana deriva da una cosa sola: non riuscire a starsene tranquilli in una stanza”, scrive Blaise Pascal.

Vagare senza meta

Una ricerca molto citata, svolta nel 2014 dal dipartimento di psicologia dell’Università della Virginia, prova a dar conto di questa intuizione. Si intitola Just think: the challenges of the disengaged mind.

La tesi sostenuta dalla ricerca avrebbe senza dubbio suscitato l’interesse di Pascal, ed è sintetizzata nelle poche righe dell’abstract: le persone detestano “l’idea di starsene anche soltanto per sei o quindici minuti tutte sole in una stanza, senza nient’altro da fare che pensare. E molte preferiscono infliggersi una scossa elettrica piuttosto che restare con l’unica compagnia dei propri pensieri”.

Per quanto ne sappiamo, solamente la specie umana è capace di pensare in modo introspettivo: lo fa quando distoglie l’attenzione dalle sollecitazioni esterne e si rivolge a se stessa ricordando il passato, progettando il futuro o immaginando.

È uno stato mentale contraddistinto dall’attivazione di un’ampia rete di aree cerebrali: il default mode network. Questa rete si attiva ogni volta che l’attenzione non è catturata da un qualsiasi compito esterno, anche semplice come guardare un film alla tv. E si attiva non solo quando la mente se ne va in cerca di un’idea o di una soluzione, ma anche quando vaga senza un obiettivo. E, vagando senza meta, si annoia.

La domanda che i ricercatori della Virginia si pongono è questa: le persone scelgono intenzionalmente di mettersi a pensare? E si tratta di una condizione piacevole? Così, arruolano sei diversi gruppi di studenti, ritirano tutti i loro effetti personali, compresi materiali per scrivere e telefoni, e gli chiedono di stare chiusi in una stanza con la sola compagnia dei propri pensieri: l’unica regola è rimanere seduti senza addormentarsi. Quando l’esperimento è finito, partono le domande.