È l’inizio della giornata, e sapete già che sarà una giornata lunga. Davanti a voi c’è una lista di cose da fare. Oltretutto vi toccherà anche farne alcune che non avete nemmeno elencato: si tratta di attività ricorrenti e non c’è bisogno di appuntarsele.

Le cose in lista sono eterogenee. Alcune si sbrigano in pochi minuti. Altre potrebbero richiedere la vostra attenzione per diverse ore. Ce n’è una, o forse un paio, che state rimandando da tempo perché non è mai il momento buono.

Come vi comportate per non sentirvi travolti?

Forse state pensando di cominciare con le cose semplici, che si sbrigano in poco tempo. Così almeno avete la soddisfazione di depennarle e la lista si accorcia subito. E forse adesso vi sembra di non avere l’energia sufficiente per affrontare i compiti più impegnativi.

Certo, niente vieta di procedere così. Ma forse c’è un modo migliore.

Scrivania ingombra

Per esempio, c’è la matrice di Eisenhower. Si dice che Ike Eisenhower, due volte presidente degli Stati Uniti, ne abbia messo a fuoco i criteri nel corso della seconda guerra mondiale, quando era generale e aveva la scrivania sempre troppo piena di scartoffie. Di certo ha parlato di quei criteri in un discorso tenuto nel 1954, alla seconda assemblea del Consiglio ecumenico delle chiese (World council of churches).

La cosa che ci interessa è che a un certo punto di quel discorso, e citando il rettore della Northwestern University J. Roscoe Miller, Eisenhower abbia detto che ci sono due tipi di problemi: quelli urgenti e quelli importanti. Quelli urgenti di rado sono importanti, e quelli importanti di rado sono urgenti.

L’idea di base della matrice di Eisenhower è proprio questa. Per costruirla, basta incrociare due assi (quello verticale dell’importanza, quello orizzontale dell’urgenza) che individuano quattro diversi campi in cui disporre tutto quanto vorreste o dovreste fare.