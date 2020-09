Avete mai sentito parlare dell’effetto-spettatore? Se la risposta è no, dovreste leggere questo articolo. Dico sul serio.

Ecco di che si tratta. Siamo nel 1964, e due psicologi sociali, John Darley della New York University e Bibb Latané della Columbia University, restano molto colpiti da un terribile fatto di cronaca nera: Catherine Susan Genovese, detta Kitty, viene accoltellata a morte e stuprata nel distretto del Queens, a New York.

Lei gestisce un bar e rientra, come sempre, molto tardi. Parcheggia a trenta metri da casa. Ad aggredirla è un ventinovenne incensurato di Manhattan che, catturato pochi giorni dopo mentre sta compiendo un furto, confesserà l’omicidio di altre due donne e ulteriori crimini. Dichiarerà inoltre che preferisce aggredire donne perché “è più facile”.

L’aggressione a Kitty Genovese si svolge in due riprese e dura nel complesso circa mezz’ora: all’inizio qualcuno dalla finestra grida “lascia stare quella donna!”, e l’omicida si allontana. Poi torna per finire la sua vittima. Genovese tenta di difendersi e chiede aiuto, ma l’unica telefonata che un vicino fa alla polizia non viene presa in considerazione. E comunque pochi si interrogano su quel che sta effettivamente succedendo: sono solo strane urla nella notte.

La nascita del 911

In seguito a questi eventi la polizia statunitense istituirà il numero unico 911 per le chiamate di emergenza.

Poco tempo dopo i fatti, il New York Times scrive un articolo intitolato: “I 38 che hanno visto l’assassinio non hanno chiamato la polizia”. L’articolo non è accurato e, come si capirà in seguito, sovrastima il numero dei testimoni. Tuttavia, mette in luce un problema reale, e scatena un ampio dibattito sull’”apatia e la disumanizzazione dei contesti urbani”.

Darley e Latané decidono di approfondire le dinamiche psicosociali che stanno alla radice del problema, e si impegnano in una serie di esperimenti di laboratorio. I risultati attestano uno dei più solidi e replicabili effetti tra quelli analizzati dalla psicologia sociale. È, appunto, l’effetto spettatore (bystander effect, oppure bystander apathy), descritto per la prima volta in un articolo uscito sul Journal of Personality and Social Psychology nel 1968.

L’effetto-spettatore consiste in questo: le persone sono tanto meno propense a intervenire per aiutare un soggetto in difficoltà quanto maggiore è il numero degli individui presenti. In altre parole: una persona in emergenza ha una probabilità di ricevere aiuto inversamente proporzionale alla quantità di persone che, essendo sul posto, potrebbero effettivamente prestare aiuto.

Di fatto, di fronte a una situazione di emergenza le persone si trovano in una condizione fortemente ambivalente. A segnalarlo sono due notissimi psicologi, Milgram e Hollander in un articolo su The Nation nel 1964, in risposta a quello uscito sul New York Times. Da una parte, scrivono Milgram e Hollander, la situazione può apparire poco chiara o ambigua agli astanti. Dall’altra, le persone si sentono tenute a intervenire. Dall’altra ancora, hanno paura delle possibili conseguenze del loro intervento.