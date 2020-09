“Ghemm de purtà pasiensa”, diceva mia nonna (curriculum: spedita a lavorare al termine della seconda elementare, epidemia di spagnola, due guerre mondiali, in occasione della seconda guerra casa bombardata e coincidente perdita del lavoro, perché lei e mio nonno facevano i portinai in una cà de sciuri, dalle parti di via Mascheroni a Milano).

La pazienza è una cosa che si porta con sé. Non è una condizione passiva ma, come avrebbe spiegato mia nonna con parole migliori delle mie, anche se in milanese, è una condizione dinamica e operativa.

Porti pazienza quando continui a fare quello che devi fare, anche in condizioni avverse. E anche se ti pesa.

Resistere e modificarsi

Mi sono domandata perché mai, quando ho pensato a questo articolo, la nonna mi è subito tornata in mente, e la risposta è semplice. La pazienza ci sembra qualcosa di antico e del tutto fuori moda. Oggi (e anch’io l’ho fatto) si usa più volentieri il termine resilienza, più tosto – almeno in apparenza – e tecnologico, perché in origine rimanda al mondo dei metalli, e alla loro capacità di resistere ai colpi. Nella sua estensione alle discipline biologiche e all’ecologia, “resilienza” indica anche la capacità di un sistema di resistere alle aggressioni esterne, modificandosi e autoriparandosi.

Eppure.

“La pazienza è potere, altro che dote vittoriana fatta di passività!”, scrive senza mezzi termini Judith Orloff, psichiatra all’Università della California di Los Angeles. Che aggiunge: dobbiamo riportare l’idea di pazienza nel ventunesimo secolo, ristrutturandola. La pazienza è uno stato attivo, che aiuta a gestire lo stress e la frustrazione, a mantenere il controllo anche nelle situazioni sfavorevoli e a rimanere centrati.

La pazienza, insomma, non coincide con un atteggiamento remissivo e rassegnato. Non esprime una vocazione alla mediocrità o all’essere docili. E non è un automatismo, ma una scelta consapevole. “La pazienza è la virtù dei forti”, recita il proverbio, che ha, con patience is a virtue, anche un corrispondente inglese. È Giacomo Leopardi, nello Zibaldone, a sviluppare il concetto: “La pazienza è la più eroica delle virtù, giusto perché non ha nessuna apparenza d’eroico”.

Non è solo questo: la pazienza è la dote dei grandi condottieri. È quella che, durante la campagna di Russia, guida il conte Fëdor Vasilevič Rostopčin a pianificare una guerra fatta di ritirate strategiche, in attesa che sia il generale inverno a piegare, e a sconfiggere, le truppe napoleoniche francesi.

Ed ecco Gandhi: “Perdere la pazienza significa perdere la battaglia”, diceva. E Sun Tzu, nell’Arte della guerra, il più antico trattato di arte militare, e ancor oggi uno dei più influenti testi di strategia: “Chi è prudente e aspetta con pazienza chi non lo è, sarà vittorioso”.