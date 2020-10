Se tutti mentono, ma non tutti allo stesso modo, diventa cruciale capire le differenze che esistono tra bugia e bugia, e tra bugiardo e bugiardo.

L’edizione inglese di Wikipedia raccoglie un discreto catalogo di specifiche forme della menzogna: dal bluff alla diffamazione, dalla frode all’omissione all’esagerazione promozionale. Una distinzione abbastanza accreditata individua tre macro-categorie. Lo fa colorando le bugie di toni diversi: bianco, nero e blu. E identifica i bugiardi secondo le loro intenzioni e la propensione a mentire.

Ci sono le bugie bianche, empatiche, dette per gratificare l’interlocutore o per non offenderlo, oppure per non pregiudicare una relazione. Sono frequenti e vengono considerate socialmente accettabili. Appaiono come un modo tutto sommato inoffensivo per smussare gli spigoli e semplificarsi la vita. Magari, perfino per renderla più piacevole.

Gli esseri umani cominciano a mentire in questo modo intorno ai due-tre anni: una capacità già registrata nel 1877 da Charles Darwin, osservando il comportamento del proprio figlio di due anni e mezzo.

Distorcere la realtà

Alcuni ricercatori sostengono che mentire è un segno di intelligenza precoce: vuol dire che i piccoli stanno cominciando a costruirsi quella che gli psicologi cognitivisti chiamano una “teoria della mente”. Cioè provano a immaginare quello che gli adulti credono e vogliono, e mettono in atto strategie finalizzate a migliorare le relazioni con loro e a guadagnarsi la loro approvazione.

Devo però segnalare che lo psicologo Vasudevi Reddy afferma che i piccoli cominciano a mentire addirittura intorno agli otto-dieci mesi. Lo fanno modificando il proprio comportamento (per esempio, piangere) non in seguito a fatti oggettivi, ma per ottenere dagli adulti le reazioni che più desiderano.

Tra gli otto e gli undici anni i bimbi capiscono che dire bugie è peggio che dire la verità, e cominciano a sentirsi a disagio quando mentono.

Erat e Gneezy, ricercatori alla School of Management dell’università di San Diego, in un citatissimo studio segnalano che c’è comunque una differenza tra quelle che definiscono altruistic white lies (dette per procurare un vantaggio a un’altra persona a proprio danno, per esempio: “Prendi pure l’ultimo bignè, a me non va”) e quelle che definiscono pareto white lies, intese a massimizzare il vantaggio per entrambi (per esempio: “Non preoccuparti, tesoro, questo taglio di capelli ti sta benissimo”. Oppure: “Sono così felice di vederti!”).