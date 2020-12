Appena pochi mesi fa, risolta, almeno in apparenza, la crisi pandemica, è sembrato naturale a molti di noi abbandonarsi a un’allegra smemoratezza.

In sostanza: la parte più drammatica dell’emergenza sembrava proprio superata. Tornare il più in fretta possibile alle abitudini e ai comportamenti precedenti appariva non solo desiderabile, ma addirittura necessario e legittimo. Le cautele e i lutti? Acqua passata.

Così, molti di noi si sono comportati come se fare tutto esattamente come prima servisse a cancellare in maniera più rapida e definitiva il trauma sociale, economico, psicologico della pandemia. E come se in tutto ciò ci fosse, anche, una specie di compensazione per l’autocontrollo e la disciplina esercitati nei momenti più tragici e spaventosi.

È una reazione comprensibile, almeno a livello individuale (chi governa, pianifica e provvede dovrebbe invece avere uno sguardo un po’ più lucido sul futuro).

In un articolo bellissimo, uscito a maggio 2020 e meritevole di essere oggi riletto per intero, il ricercatore Vittorio Pelligra delinea le caratteristiche e i motivi di questo specifico modo di agire. Si tratta, propriamente, di esaurimento dell’Io (ego deplection).

Armarsi di pazienza

È, scrive Pelligra, “un fenomeno che determina strani comportamenti e che ci rende, per esempio dopo uno sforzo di volontà o di autocontrollo, meno capaci di esercitare le nostre capacità di giudizio e di problem solving; ci toglie lucidità e prontezza decisionale, ci rende più vulnerabili alle tentazioni e più disponibili a comportamenti controproducenti”.

Pelligra aggiunge che, secondo alcuni, questo avviene perché l’esercizio della pazienza è faticoso, e perché la nostra dotazione di autocontrollo è limitata e dopo un po’ si esaurisce. Secondo altri perché, appunto, vogliamo compensare la fatica dell’autocontrollo concedendoci, appena possibile, una dose aggiuntiva di piacere. Pelligra conclude suggerendo che, per contrastare l’ego deplection, è opportuno rafforzare le strutture valorali. E “vivere attivamente e con senso di intraprendenza, piuttosto che passivamente con rassegnazione. Il primo atteggiamento produce senso e autostima, il secondo rabbia e frustrazione”.

Un progetto da coltivare per avvicinarci in maniera attiva, intraprendente (e, aggiungo, consapevole) a un futuro abbastanza prossimo, in cui la fase più acuta dell’emergenza ci sembrerà nuovamente lontana, potrebbe proprio essere questo: riuscire ad attivare alcune strategie per non ripetere gli errori di comportamento che abbiamo fatto una manciata di mesi fa.

Dovremmo, in primo luogo, ricordarci che le crisi e le tragedie non finiscono quando lo decidiamo noi. Ci vorrà tempo.