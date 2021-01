È un classico: a gennaio facciamo buoni propositi, spesso impegnandoci a raggiungere obiettivi importanti. E dopo qualche mese ce ne siamo dimenticati.

La notizia è che impegnarsi per raggiungere grandi obiettivi è un’idea meno buona di quanto comunemente si crede. Ed è un’idea non buona perché, semplicemente, non funziona. Ad affermarlo è l’Harvard Business Review, che titola: per raggiungere grandi risultati, cominciate da piccole abitudini.

Già: ma cos’è, esattamente, un’abitudine? E come funziona?

Routine e abilità consolidate

Chiamiamo “abitudine” un comportamento o un processo di pensiero che, dopo averlo ripetuto molte volte, è diventato automatico. E che, in un medesimo contesto, tendiamo a replicare con scioltezza, senza neanche doverlo decidere, spesso in modo inconsapevole.

Può trattarsi, per esempio, della sequenza dei gesti che compiamo per l’igiene quotidiana, o del sederci sempre allo stesso posto quando siamo a tavola. O di guidare cambiando le marce al momento giusto. In realtà, sembra che il 45 per cento delle attività che svolgiamo ogni giorno (emozioni e pensieri compresi) sia abituale.

In sostanza, le abitudini sono routine o abilità consolidate. Sono stabili: si formano lentamente (in media, in 66 giorni), si cancellano altrettanto lentamente. Si attivano attraverso un ciclo dell’abitudine, che comprende tre elementi: la condizione contestuale in cui usiamo il “pilota automatico”, lo specifico comportamento che attiviamo in quella condizione, il vantaggio o la gratificazione che ci procura attivare quel comportamento. Di questi tre elementi dobbiamo tener conto anche quando vogliamo modificare una vecchia abitudine, o cancellarne una dannosa.