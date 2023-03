Il grafico che segue mostra – ed è piuttosto impressionante – il tempo che ci hanno messo, dal momento del lancio, i diversi programmi di intelligenza artificiale per raggiungere e superare le prestazioni medie umane in compiti che riterremmo squisitamente umani.

In altre parole: oggi un’Ia può superare meglio di noi un test di comprensione linguistica costituito da domande sull’articolo che stiamo leggendo, anche perché se lo ricorda parola per parola. E la stessa cosa succede con il riconoscimento e la classificazione delle immagini.

Un breve arco di tempo Però niente ci vieta di fare qualche confronto parziale. Potremmo così scoprire – a dircelo è un bell’articolo uscito su Science – un fatto notevole: in singoli compiti che non esiteremmo a definire intelligenti – per esempio, l’elaborazione del linguaggio naturale (Nlp, Natural language processing) – programmi di intelligenza artificiale (Ia) che inizialmente hanno prestazioni di gran lunga inferiori a quelle degli esseri umani possono arrivare a surclassarli nell’arco di un solo anno.

In sostanza: “intelligenza artificiale” è un nome molto suggestivo e alimenta la nostra meraviglia. Ma sarebbe meglio non prendere l’”intelligenza” delle macchine troppo alla lettera, nel momento in cui non riusciamo a definire bene, in tutta la sua complessità, nemmeno l’intelligenza umana, con la quale dovremmo avere una certa dimestichezza.

Il fatto è che, a proposito di intelligenza, non esistono risposte semplici. Sappiamo che, per noi esseri umani, intelligenza è la facoltà di intendere (i latini dicevano, appunto, intelligere) ciò che ci circonda e di estrarne un senso. E poi la capacità di elaborare il pensiero astratto e di imparare, di ricordare, di applicare ad altri ambiti ciò che impariamo e ricordiamo. E ancora: intelligenza è ciò che ci permette di valutare ed esprimere giudizi, di risolvere problemi, di inventare, di entrare in relazione coi nostri simili. Ed è molto altro ancora. Sappiamo inoltre che i ricercatori hanno proposto diversi modelli d’intelligenza, nessuno dei quali tanto soddisfacente da guadagnarsi il consenso dell’intera comunità scientifica.

Ma non tutto va liscio come sembra.

Quando si esce dal laboratorio, l’intelligentissima intelligenza artificiale compie errori stupidi. Può non capire il senso di una frase che finisce con una negazione: per esempio “pensavo che il volo sarebbe stato terribile, ma non lo è stato”. Oppure può essere incapace di rispondere a domande ambigue, o che hanno più di una risposta corretta. Può fare pasticci con i numeri. Può soffrire di allucinazioni, anche perché il suo enorme archivio-dati non distingue tra testi fattuali e testi di narrativa fantastica.

O, ancora, può replicare e amplificare i pregiudizi di chi l’ha programmata. Per esempio, un’Ia addestrata a selezionare personale sulla base di curricula prevalentemente maschili può penalizzare candidature femminili (questo è successo ad Amazon).

Tutto ciò non è per niente intelligente.

Oppure, un’Ia calibrata per valutare perfettamente immagini mediche provenienti da un laboratorio può trovarsi del tutto spaesata di fronte a quelle che le arrivano da un laboratorio diverso, e un’Ia capace di intercettare gli insulti razzisti può non intercettare quelli sessisti.

Un lavoro infernale

Tutto ciò ci dice un paio di cose: l’intelligenza artificiale è molto veloce, molto potente e molto specializzata. Non ha, almeno per ora, la flessibilità propria dell’intelligenza umana, che integra esperienza sensoriale, competenze pragmatiche ed emotive e pensiero astratto. A un bambino basta vedere una decina di gatti per capire che cos’è un gatto: può girarci attorno, accarezzarlo, prenderlo in braccio e dargli da mangiare. Sarà anche capace di riconoscere un gatto di ceramica alto cinque centimetri, o un gatto in un cartone animato, o un costume carnevalesco da gatto, e potrà disegnarlo o descriverlo, il gatto.

All’Ia, che non ha un corpo, non si traveste per carnevale e non accarezza i gatti, servono migliaia e migliaia di esempi selezionati ed etichettati come “gatto” per imparare a riconoscerne uno (di etichettatura dei dati abbiamo già parlato nel primo articolo di questa serie).

Quando infine diventa capace di farlo, e lo fa in modo velocissimo, può tuttavia sfuggirle il senso dello Stregatto di Alice, o può spaesarsi se trova la didascalia “Il gufo e la gattina” sotto le foto di Barbra Streisand e George Segal.

Un recentissimo articolo uscito su Britannica è molto tassativo su questo tema: “I ricercatori non sono in grado di modellare neanche il sistema nervoso di uno scarafaggio”, e figuriamoci quello di un essere umano. Dunque, è difficile pensare che comportamenti altamente complessi come la comprensione, la pianificazione e il ragionamento possano emergere dalla semplice integrazione di capacità di base, per quanto potenziate e velocizzate. Non vuol dire che non ci arriveremo, ma di certo non ci siamo ancora.

Tra l’altro: selezionare ed etichettare dati per l’intelligenza artificiale è un lavoraccio che chiede un sacco di manovalanza. E può trattarsi di manovalanza sottopagata ed esposta a condizioni, letteralmente, infernali.

Ce lo racconta un’inchiesta di Time: Gpt3, la penultima versione di ChatGpt, addestrata su miliardi di testi tratti da internet, ha impressionanti capacità linguistiche, unite però a un’imbarazzante propensione a riproporre i commenti sessisti, violenti e razzisti di cui internet trabocca.

Nell’impossibilità di eliminare manualmente tutti gli input tossici riesaminando a uno a uno i dati già caricati, la OpenAi, l’azienda a cui ChatGpt fa capo, pensa di costruire un programma addestrato apposta per rilevare il linguaggio tossico. E, poiché l’unico modo per spiegare all’Ia come riconoscere il linguaggio tossico è fornirle un’enormità di esempi già etichettati come “tossici”, delega questo compito a Sama. Si tratta di “un’azienda con sede a San Francisco che impiega lavoratori in Kenya, Uganda e India per etichettare i dati per clienti della Silicon valley come Google, la Meta e la Microsoft. Sama si presenta come un’azienda di ‘intelligenza artificiale etica’ e afferma di aver contribuito a far uscire dalla povertà più di cinquantamila persone”.

L’inchiesta di Time racconta però come in Kenya siano stati impiegati lavoratori pagati un massimo di due dollari l’ora, su turni di nove ore, per etichettare testi di contenuto violento, sessista o pornografico. Tutti hanno subìto pesanti conseguenze a livello psicologico.

Se qualcuno ha avuto la fantasia di un’Ia sempre al servizio degli esseri umani, be’, sembra che succeda anche il contrario. E, per gli esseri umani, mettersi al servizio dell’Ia può essere faticoso, malpagato e traumatico.

Sintesi meccanica

Restiamo dalle parti di ChatGpt e del suo essere, o meno, “intelligente”.

È il New Yorker a sostenere che ChatGpt non è altro che una copia sfuocata del web. L’argomentazione è convincente: per funzionare, ChatGpt individua ed estrae le regolarità statistiche, cioè le formule linguistiche più ricorrenti, dalla sterminata quantità di testi che prende in rete. Lo fa a partire da un modello che mette in fila le parole selezionandole in base alla probabilità che ciascuna parola segua la porzione di testo che la precede.

In questo modo può restituire, rispondendo a qualsiasi richiesta (prompt) e in una forma grammaticalmente corretta, non una specifica informazione, ma qualcosa che è la sintesi meccanica di quanto appare con maggior frequenza in migliaia di contenuti che condividono una o più parole o sequenze di parole-chiave. Il risultato è un discorso formalmente impeccabile, a cui manca però ogni profondità e, per così dire, ogni spigolo.

“Qualsiasi analisi di testi tratti dal web”, spiega il New Yorker, “rivela che frasi come ‘l’offerta è bassa’ spesso appaiono vicino a frasi come ‘i prezzi salgono’. Un chatbot che incorpora questa correlazione può, quando viene posta una domanda sull’effetto della carenza di offerta, rispondere parlando di aumento dei prezzi”. Ma se un grosso chatbot com’è ChatGpt incorpora così tante correlazioni tra termini economici da poter offrire risposte plausibili e ben formulate a molte domande sul tema, questo non vuole dire che capisca la teoria economica.

D’altra parte, ogni giorno viene prodotta un’enorme quantità di testi di servizio, ai quali non si chiede né profondità né originalità. Quindi possiamo usare l’Ia per riconfezionare in un battibaleno materiali tratti dal web risparmiandoci la fatica della ricerca e sicuramente eludendo il copyright (su questo tema torniamo in seguito). Otterremo però contenuti via via più generici e sfuocati, specie quando la macchina comincerà a riconfezionare materiali che essa stessa ha confezionato, amplificando le sfuocature e moltiplicando fraintendimenti, errori e allucinazioni come questa, riguardante la “stretta relazione” che avrebbe unito il filosofo Platone e l’attore Laurence Olivier.