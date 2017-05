Donald Trump è ancora un mistero per gli europei

Se c’è una conclusione da trarre da questo vertice è che la politica di Trump è indecifrabile, che il presidente naviga a vista, che la sua unica idea politica è che bisogna ridurre le tasse per i più ricchi e tagliare gli aiuti ai più svantaggiati (come dimostra il suo progetto di bilancio) e che è arrivato il momento che gli europei serrino i ranghi, gettino le basi di una difesa comune e dotino l’Unione di una politica estera.

Serrare i ranghi in Europa Quanto alla Russia, è difficile capire le posizioni diquesto presidente che riteneva Putin un uomo eccezionale ed esultava per l’hackeraggio informatico della campagna di Hillary Clinton e che oggi si trova a essere sospettato di avere legami con il Cremlino e intanto parla dei russi come una minaccia che la Nato dovrebbe affrontare.

A proposito dell’accordo sul clima Trump ha fatto capire che non prenderà una decisione prima del suo ritorno a Washington. Anche se non ha più parlato di seppellire la Nato, si è ben guardato dal ricordare che qualsiasi attacco contro uno degli stati che ne fanno parte provocherebbe una risposta di tutti gli altri e dunque anche degli Stati Uniti. Anzi ha ha fatto pressione sugli europei perché paghino i loro debiti nei confronti dei contribuenti americani aumentando i loro finanziamenti per l’organizzazione militare dell’Alleanza atlantica.

È difficile e niente è ancora fatto, ma l’Europa si è incamminata sulla strada giusta.

La necessità di una difesa comune è accettata dallo scorso autunno. Francesi e tedeschi lavorano al rafforzamento dell’eurozona preparando una serie di proposte comuni per giugno, grazie all’azione di Emmanuel Macron e Angela Merkel.

Esiste una chiara volontà dei più vecchi componenti dell’Unione (non solo Parigi e Berlino) di andare avanti in questi due ambiti, ma per quanto riguarda la politica estera europea tutto è ancora da vedere.

Potremmo sostenere che la politica estera comune può nascere naturalmente dall’affermazione della difesa comune, dall’armonizzazione delle politiche economiche e dalla definizione degli interessi da proteggere e promuovere, ma in fondo non basta. Ci vogliono anche iniziative, idee e gesti, e da questo punto di vista la partita che Macron giocherà il 29 maggio a Versailles ricevendo Putin sarà più importante di quella di del 25 maggio con Trump, perché nel rapporto con la Russia è in gioco la stabilità del continente Europa. È il momento di scoprire le carte e proporre a Putin un do ut des, di cui ci occuperemo nel prossimo episodio di questa rubrica.

(Traduzione di Andrea Sparacino)