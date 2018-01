Il vero pericolo per la democrazia è l’avanzata del nazionalismo

Le dittature agghindate da democrazie sono definite da alcuni “democrature”. Potremmo anche parlare di democrazie non liberali come quella di Viktor Orbán, primo ministro ungherese che si è fatto cantore di questa nuova forma di governo, o magari di democrazie “illiberali” come ha fatto Emmanuel Macron sottolineandone i pericoli la settimana scorsa. È lecito pensare che la moltiplicazione di questi fenomeni sia il segno di un arretramento della democrazia?

No, perché significherebbe fare confusione tra due aspetti. È vero, ci sono sempre più paesi che pur organizzando elezioni ogni quattro o cinque anni presentano una libertà di espressione (soprattutto audiovisiva) ridotta o del tutto assente e partiti al potere che praticano la violenza e la pressione, impedendo qualsiasi dibattito e la sopravvivenza di una vera democrazia.

Perfino all’interno dell’Unione europea, Ungheria e Polonia si sono incamminate su questa strada. La Turchia, la Russia e l’Iran, paesi dove la libertà si riduce al diritto di voto, sono altri esempi attuali. In Africa e nel mondo arabo queste “democrature” sono numerosissime, ma c’è un’altra realtà innegabile.

Piccoli passi avanti

A partire dagli anni ottanta, quindi negli ultimi decenni, la democrazia si è diffusa in tutto il mondo e la dittatura ha fatto passi indietro. Non esistono più dittature militari in America Latina né paesi comunisti o fascisti in Europa, mentre le libertà e lo stato di diritto fanno piccoli ma significativi passi avanti in Africa.

Naturalmente non possiamo dimenticare ciò che succede in Ungheria, Polonia e Russia, ma nemmeno il fatto che la deriva di questi paesi non li ha riportati al comunismo. All’inizio del secolo la Turchia sembrava marciare verso la democrazia, ma la sua storia non è mai stata una storia di libertà, come d’altronde quella dell’Iran.