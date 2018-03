Il dibattito nel Pd sull’alleanza con i cinquestelle

Sono bastati due giorni per aprire il dibattito. Appena trentasei ore dopo che il risultato elettorale di domenica ha sancito un’impasse politica, l’Italia si chiede già quale sia il male minore: una coalizione tra il Partito democratico e il Movimento 5 stelle, cioè tra la sinistra moderata – paragonabile al Partito socialista francese o al Partito socialdemocratico tedesco – e il movimento creato dal comico Beppe Grillo, diventato il primo partito del paese sull’onda dello slogan “Vaffanculo”.

Per la patria di Machiavelli e Gramsci, dell’eurocomunismo, del compromesso storico e di Alterio Spinelli, per un paese dove il livello intellettuale della classe politica è stato a lungo sbalorditivo, è chiaramente una faccenda umiliante e sconfortante. Ma è comunque un interrogativo che bisogna porsi.

È impossibile ignorare questa possibilità, perché se non si farà la coalizione tra Pd e M5s, l’alternativa sarà tra tornare alle urne, con il serio rischio che la Lega estremista e nazionalista ne esca ancora più rafforzata, o subire un’alleanza tra la Lega e i cinquestelle.

Argomenti evidenti

Entrambe le prospettive sono inquietanti. È per questo che Matteo Renzi, capo dimissionario del Pd, viene aspramente criticato, anche dai suoi alleati, per aver escluso qualsiasi discussione con i cinquestelle. Ma come si pone esattamente il dibattito?

Contro la ricerca di un accordo con i grillini, con il partito che domenica ha conquistato un terzo dei voti, gli argomenti sono evidenti. Come è emerso nei comuni gestiti dall’M5s (a cominciare da Roma), siamo davanti a un partito fatto di dilettanti, senza cultura né esperienza politiche.