Gli avversari di Erdoğan temono la sua sconfitta

Laici o religiosi, conservatori o socialdemocratici, gli oppositori turchi si dividono tra i dubbi sui margini di manovra in caso di vittoria e la speranza di sconfiggere un uomo che in due anni ha imprigionato 50mila persone tra cui un centinaio di giornalisti, imposto uno spietato controllo giudiziario ad altrettante persone e licenziato oltre centomila funzionari, soldati e agenti di polizia accusandoli di aver partecipato al fallito colpo di stato del 2016 .

Non è una certezza, al contrario. È perfettamente plausibile che domenica 24 giugno Recep Tayyip Erdoğan venga rieletto presidente e vinca anche le elezioni parlamentari organizzate nella stessa giornata. Eppure in questo momento è altrettanto possibile che perda almeno uno dei due scrutini, al punto tale che i suoi avversari più accaniti hanno cominciato a temere… la sua sconfitta.

Artefice di una reale democratizzazione del paese negli anni duemila, quando la Turchia sembrava avviata verso un ingresso nell’Unione europea, Erdoğan è diventato oggi un autocrate megalomane e repressivo. Ma allora come spiegare la possibilità di una sua sconfitta?

La risposta è che la Turchia non è una dittatura quanto piuttosto una “democratura”, un mix tra democrazia e dittatura in cui tutte le libertà vengono negate ma sopravvive il diritto di voto.

L’unica libertà è il voto

In Turchia non esiste più una stampa libera. Le emittenti televisive e radiofoniche sono sotto il completo controllo del potere. L’indipendenza della magistratura è soltanto un ricordo. È possibile essere imprigionati a lungo senza alcun processo. Eppure Erdoğan non ha mai pensato di abolire le elezioni, perché i suoi partner non glielo permetterebbero. La Turchia non è la Corea del Nord, e nemmeno Vladimir Putin ha osato tanto.

La verità è che la Turchia è un’altra Russia. Le tv trasmettono in diretta tutti i discorsi del presidente, mentre i candidati dell’opposizione sono praticamente assenti dagli schermi. Ciononostante domenica il “sultano” potrebbe essere battuto o almeno messo in difficoltà, perché oggi ci sono molte forze che gli sono avverse: usura del potere, degrado della situazione economica e qualità degli avversari. Erdogan ne è talmente consapevole che pensa a un governo di coalizione, anche se in realtà non sembra crederci più di tanto. Staremo a vedere.

(Traduzione di Andrea Sparacino)