Lo sgombero di Primavalle fotografa il vuoto della politica

Lo sgombero dell’occupazione di via Cardinal Capranica nel quartiere di Primavalle, a Roma, era annunciato. Da diversi mesi il ministro dell’interno Matteo Salvini aveva indicato l’ex scuola media don Calabria – occupazione abitativa dalla fine degli anni novanta – come il primo degli obiettivi di una stagione di sgomberi. Gli occupanti si erano preparati a resistere, sperando se non in una soluzione, almeno in un rinvio o in una trattativa; molti attivisti si erano dati appuntamento per le prime ore della notte tra il 14 e 15 luglio.

In realtà alle 23.30 del 14 luglio l’entrata di via Cardinal Capranica su piazza Sacconi era già presidiata da circa un’ora da alcune camionette della polizia, così come tutte le altre vie d’accesso allo stabile occupato. Nessuno poteva avvicinarsi a più di duecento metri; poliziotti con le torce già perlustravano i prati e i giardini dei lotti vicini. Un dirigente della polizia mi ha intimato di mettermi dietro al cordone delle forze dell’ordine che si stava allestendo su un lato di piazza Sacconi, altrimenti mi avrebbe fermato o denunciato, perché quella era zona rossa.

C’era anche Paolo Di Vetta, storico militante delle lotte per la casa romane, ex Action, attualmente in Blocchi precari metropolitani. Fino alle quattro di mattina siamo rimasti lì, in un rialzo di pochi metri quadri sotto a un cartello stradale in mezzo alla piazza. Nel frattempo, la presenza della polizia diventava sempre più massiccia; mentre su via Pietro Bembo si assembravano i manifestanti a sostegno dell’occupazione.

La situazione era paradossale, tesa, a tratti sinistramente comica. Alle cinque di mattina sono arrivati i dirigenti della Digos, con il direttore di quella romana Giampietro Lionetti che da lì in poi è stato l’uomo che ha coordinato le forze dell’ordine in piazza. Alle sei finalmente si è vista l’assessora al sociale del comune di Roma, Laura Baldassarre. La quantità di uomini e mezzi delle forze dell’ordine a quell’ora rispecchiava in maniera plastica l’idea di zona rossa ribadita nelle dichiarazioni a voce dalla polizia; io non vedevo tanti blindati così concentrati da Genova 2001.

Soluzioni confuse

Gli attivisti al di dà del cordone erano poche centinaia: inoffensivi – c’erano diverse persone in sedia a rotelle –, stanchissimi dopo la notte in bianco, motivati quasi solo dalla volontà di resistenza. Tra di loro pochi c’erano esponenti politici: tre consiglieri regionali, Marta Bonafoni , Paolo Ciani e Alessandro Capriccioli, e Amedeo Ciaccheri, presidente dell’ottavo municipio; più tardi il parlamentare e consigliere comunale Stefano Fassina. A tutti loro non è stato permesso nemmeno di scavalcare il cordone, così come a nessun giornalista.

L’arrivo di Laura Baldassarre – quasi l’unica civile nell’area militarizzata – è stato salutato da tutti con fiducia e benevolenza. Significava che una trattativa era possibile, lasciava supporre che ci fossero delle soluzioni. Si è sparsa la voce che fosse proprio così; ma quando le famiglie – una alla volta – sono entrate nel camper della sala operativa sociale del comune, è accaduto lo strappo che poi ha determinato lo sgombero.