Lo sgombero degli eritrei a Roma e il vuoto della politica

Chi non è riuscito a riparare da parenti o amici, o in altre occupazioni come quella ad Anagnina, uno dei quartieri periferici della capitale, è rimasto a dormire in piazza. A varie donne (tra cui un paio incinte), ai bambini e alle persone malate è stato consentito, dopo una lunga trattativa, di restare nel palazzo. Risottolineiamo la cosa: non era un’emergenza, ma una questione aperta da anni, per cui da tempo si chiedeva un tavolo di confronto con il comune. Per dare un’idea della situazione, basta dire che molti bambini che vivevano nell’ex sede dell’Ispra avevano frequentato le scuole del quartiere, come ha confermato anche Giovanni Figà Talamanca, assessore alla scuola del municipio I di Roma, uno dei pochissimi politici in piazza.

Duecentocinquanta famiglie – la maggior parte delle quali di origini eritree e titolari dello status di rifugiato o di qualche forma di protezione internazionale – sono state obbligate a lasciare l’ex sede dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) che occupavano e autogestivano dal 2013 in via Curtatone. La polizia è arrivata sabato 19 agosto, alle prime luci dell’alba .

Se non domani mattina, dopodomani ci sarà un altro sgombero per chi resiste. E non sarà l’ultimo

Stamattina alle sette la scena si è ripetuta. La polizia in assetto antisommossa ha svegliato chi dormiva per strada, intenzionata a mandarlo via. Il tutto nel silenzio del comune: nessun censimento rapido per capire chi si sta provando a cacciare, nessuna soluzione, nessuna dichiarazione. Dal sindaco al vicesindaco, fino all’assessore alle politiche sociali, non ce n’è uno che si sia fatto sentire, o che almeno risponda al telefono. A mediare sono stati funzionari incerti e inefficaci, con gli agenti che per tutta la mattinata si infilavano e si toglievano i caschi per prepararsi allo scontro.

Fuori si è formato un sit-in spontaneo; mentre chi è rimasto dentro la palazzina ha messo tre bombole del gas alle finestre, minacciando di lanciarle giù se la polizia li avesse fatti uscire con la forza. Intanto, in prefettura c’è stato un incontro tra comune, regione e la Idea Fimit S.g.r, la società che gestisce lo stabile. Non c’erano rappresentanti degli eritrei, né quelli delle associazioni umanitarie che da anni seguono il caso di via Curtatone e chiedono una soluzione intelligente e dignitosa.

Paradossalmente, la Idea Fimit è stata l’unica a offrire un’alternativa: sessanta alloggi fuori Roma per sei mesi, senza nessun costo per il comune. E per gli altri duecento che dormono da quattro giorni per strada? L’unica proposta dell’amministrazione romana è stata quella di alloggiare ottanta di loro (sessanta uomini e venti donne) in locali tra Boccea e Torre Maura, che però oltre che essere insufficienti per numero di posti letto sarebbero anche inadeguati: in alcuni non ci sarebbero neanche i bagni. Una delegazione di eritrei ha fatto un sopralluogo e ha rifiutato la proposta.