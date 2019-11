Bianco di Bret Easton Ellis somiglia a un alibi

Il nuovo libro di Bret Easton Ellis si intitola Bianco ed è uscito qualche settimana fa per Einaudi. È il suo ottavo titolo, dopo l’esordio a ventun anni con Meno di zero (1985), Le regole dell’attrazione (1987) e il successo globale di American Psycho (1991). Nel 1994 negli Stati Uniti pubblicò la raccolta di racconti The informers (Acqua dal sole, in italiano) e nel 1998 Glamorama. Mentre negli anni duemila sono usciti l’autofiction Lunar Park (2005) e Imperial Bedrooms (2010), un sequel di Meno di zero.

Bianco non è né un romanzo né un’autofiction, ma un testo autobiografico con molte riflessioni di carattere sociologico sulla cultura contemporanea. È soprattutto un libro che cerca di far discutere. Per 260 pagine Ellis ingaggia una battaglia molto personale contro quelle che secondo lui sono le sciagure peggiori del mondo attuale: la dittatura del politicamente corretto e l’invasione di una pregiudiziale politica nella dimensione artistica. Ellis ne parla come di epidemie: “L’onnipresente epidemia della vittimizzazione”, “Epidemia di superiorità morale”, “Epidemia di allarmismo e catastrofismo”, “L’epidemia di reazioni esagerate dilagante nella nostra società, e con essa lo spettro della censura”.

Questo ascolto e questa discussione il libro li ha ottenuti. Una grande quantità di recensioni e di reazioni si sono polarizzate intorno a chi ha trovato nel libro la lagna di un intellettuale nostalgico e invecchiato (male) oppure a chi ha riconosciuto in Ellis un intellettuale esemplarmente libero, in grado di essere emancipato dal dovere dell’impegno. Non è tanto interessante schierarsi dall’una o dall’altra parte, ma riconoscere i temi che chiamano a questi schieramenti e fanno di Bianco un testo sintomatico.

Politicamente corretto

Partiamo dal politicamente corretto. Il politicamente corretto è un’istanza culturale, soprattutto linguistica, nata negli Stati Uniti negli anni trenta in movimenti di sinistra: l’obiettivo era quello di tutelare le comunità socialmente più fragili anche attraverso norme che regolassero la terminologia. Delle leggi sono state approvate e il politicamente corretto ha intrecciato le battaglie politiche delle minoranze.

In Italia il fenomeno è arrivato negli anni ottanta, e ha avuto una traduzione normativa molto più debole, soprattutto nel miglioramento del linguaggio istituzionale. Tuttavia, oggi non c’è più scritto “handicappato” in un regolamento scolastico, ma disabile, eccetera. Comunque, in Italia – ma a dire il vero nemmeno negli Stati Uniti – il politicamente non ha portato a nessuna dittatura. In Italia non ha fatto nascere neanche un’egemonia. Nel discorso pubblico oggi si parla impunemente di negri, froci o zingaracce, senza che questo abbia una sanzione giuridica, e spesso neanche sociale.

Il fatto che molte persone abbiano negli ultimi anni sviluppato una maggiore sensibilità e un maggiore coinvolgimento nelle cause antirazziste, antisessiste, anticlassiste o in tutte quelle lotte che chiedevano inclusione e uguaglianza di diritti, è stato – al di là dei posizionamenti a destra e sinistra – uno dei passi in avanti più significativi della politica planetaria.

Che c’entra tutto questo con Bianco? Per Ellis e per molti suoi estimatori oggi questi progressi non sono tali, e anzi condizionano la libertà dell’arte. Bianco prova ad argomentarlo in molti modi. Per esempio sostiene che l’Oscar sia andato a Moonlight – stroncato in molte pagine – e non a La la land perché si tratta di un film esemplare di questa nuova egemonia di moralismo politico che esalta acriticamente le vittime; liquida David Foster Wallace come uno scrittore che ha finito per essere risucchiato dal suo personaggio fragile e al tempo stesso paternalista; rivendica la qualità estetica di film meno popolari come King Cobra di Justin Kelly o di album di musica country come Guitar song di Jamey Johnson (“Molto più bello di To pimp a butterfly di Kendrick Lamar”); esalta l’anticonformismo del giovane giornalista legato all’alt-right Milo Yiannopoulos bloccato su Twitter e così via. Tutto il pantheon estetico di Ellis, fatto soprattutto di una cultura urbana, bianca, universitaria, commerciale, glam, perfettamente rappresentata nei suoi romanzi degli anni ottanta e novanta, oggi – sostiene in Bianco – è marginalizzata, in nome di un fanatismo che privilegia le vittime in quanto vittime, e l’impegno in quanto impegno, senza considerare l’unica cosa che conta nell’arte: lo stile.