L’Italia sta diventando un paese dove fare ricerca è sempre più difficile. I mesi di confinamento hanno dimostrato la necessità di una classe politica competente e preparata, con la conseguente importanza data ai comitati tecnicoscientifici, ai commissari, ai consulenti, alle task force. Ma al tempo stesso hanno reso evidente che la ricerca e l’università non sono una priorità tra le politiche di questo governo.

Il ministero della scuola e quello dell’università si sono impegnati per capire come compensare attraverso la didattica a distanza la mancanza di lezioni e come riuscire a tornare il prima possibile a una didattica in presenza.

Ma la popolazione universitaria è composta anche da migliaia di persone che fanno ricerca. Anche se sono sempre meno, e sempre meno valorizzate: un’indagine dell’Associazione dottorandi e dottori di ricerca in Italia (Adi) mostrava che dal 2007 al 2018 i posti di dottorato si siano ridotti del 43,4 per cento a causa dei tagli drastici che i governi hanno fatto all’università. Non va meglio ai ricercatori post-dottorato: il 56,2 per cento è destinato ad uscire dal mondo accademico dopo uno o più assegni; tra loro, il 29 per cento dopo un contratto di ricercatore a tempo determinato. In totale, il 90,5 per cento degli assegnisti viene espulso dall’università.

Situazione sempre più critica

I fondi che hanno i dottorati e i ricercatori sono sempre meno e distribuiti sempre peggio. Esiste, com’è noto, l’istituto avvilente del dottorato senza borsa; poi ci sono le tasse universitarie che i ricercatori spesso devono pagare; mentre i finanziamenti per le borse all’estero sono esigui. Il risultato è che fare ricerca in Italia è possibile quasi solo per chi se lo può permettere, perché ha altre entrate o perché ha una famiglia che lo aiuta.