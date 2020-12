La serie internazionale dell’anno comincia su una spiaggia a Ostia; ma non ci sono i colori lividi di Suburra, non si parla di criminalità, i personaggi non sono anime dolenti ridotte a burattini di una città feroce che finisce per divorare tutto e tutti. Si apre con una coppia che si sta salutando e forse lasciando: lei si chiama Arabella, è afroinglese, ha meno di trent’anni, è una blogger diventata scrittrice che deve tornare in fretta a Londra per consegnare entro poche ore almeno una bozza del suo nuovo romanzo che gli agenti e gli editori aspettano da troppo tempo.

È incerta e triste; qualche mese prima in una vacanza si è presa una bella cotta per Biagio, un simpatico piccolo spacciatore di Ostia, e ora è tornata a trovarlo, anche se lui crea e si fa molte meno illusioni di Arabella. Sta nascendo o sta finendo una storia d’amore a distanza? Questa è la domanda che ci si pone cominciando a guardare I may destroy you, scritta, diretta e interpretata da Michaela Coel per Bbc e Hbo; per il New York Times è una delle venti serie migliori dell’anno. Probabilmente I may destroy you è proprio la migliore dell’anno o almeno quella più capace di toccare molti temi che hanno attraversato il dibattito pubblico degli ultimi anni offrendo soluzioni narrative innovative.

Alla fine del primo episodio la tensione da serie hipster (l’amore complicato, il lavoro complicato) è travolta da quello che accade a Arabella. A notte fonda, dopo aver provato a spremersi le meningi per riempire i fogli bianchi, esce a bere con degli amici, e viene stuprata.

Ambiguità crescente

Il tono, il senso della narrazione, tutto cambia. Gli altri undici episodi sono prima di tutto una indagine di Arabella per capire chi e come l’abbia violentata. I suoi ricordi non solo solo confusi: la sua memoria è come cancellata grazie a qualche sostanza che le è stata versata nel bicchiere senza che lei se ne accorgesse. Alla violenza dello stupro si è aggiunta la violenza dell’essere stata drogata: una ha sostenuto l’altra. Oltre al corpo è stata violata la sua memoria.

Ma questo cambio radicale di registro non è l’unico. Anzi, in ogni puntata lo sforzo chiesto allo spettatore, la sua suspension of belief, è costretta a mutare perché i personaggi compiono atti o svelano cose tali da modificare sensibilmente la loro credibilità morale, la loro reputazione, la loro identità pubblica. Michaela Coel costruisce i suoi personaggi – che sono essenzialmente un anonimo gruppo di amici trentenni che cercano di sbarcare il lunario in una Londra che diventa il sinonimo di città contemporanea – con un tasso di ambiguità crescente senza che questo stravolga la loro ordinarietà e quindi la rappresentatività. All’inizio la loro goffaggine vezzosa, la loro simpatia invadente è bonaria, se non ingenua: una puntata dopo l’altra ci rendiamo conto di come sia molto difficile distinguere nelle caratteristiche di ognuno gli aspetti funzionali da quelli disfunzionali.

In questo senso lo stupro in I may destroy you non è tanto l’oggetto del racconto quanto la lente con cui raccontare le relazioni sentimentali, sessuali, amicali, politiche, professionali. Tutti i personaggi sono perfettamente integrati nella società ma tutti vivono qualche livello di disintegrazione: dipendenti da alcol, sostanze, soldi, fama da Instagram, sesso da app… E tutti fanno e ricevono violenza, tutti creano e vivono traumi, la cui elaborazione ha – e in questo sta il genio di Coel – uno svolgimento narrativo che può durare giorni, mesi o anni. Il bullismo al liceo, lo scherzo molesto, lo stalking, il revenge porn, la gogna social, il ghosting, lo sputtanamento in pubblico, la nostra vita è fatta di questo: traumi superficiali e sotterranei, che riemergono e si inabissano di continuo.