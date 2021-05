Con un video girato e montato da sola per l’uscita del singolo Credo che tra un po’ (42 Records), Whitemary riporta alla gloria il videoclip dell’artista che balla da sola, della donna che va fuori sincrono e fa un po’ come le pare. All’interno di questa categoria, una delle vette per me la raggiunge Jenny Lee Lindberg delle Warpaint con il singolo di qualche anno fa Never, un ritratto intimo e piacevolmente a casaccio della musicista tra la sua stanza da letto e la sala prove. Il registro di Whitemary è diversissimo – una è la ragazza post-punk, l’altra la ragazza elettronica – ma con le sue mosse da combattimento e di preparazione alla performance evoca un’irrequietezza simile, un menefreghismo divertito che si addice bene al testo scheletrico del pezzo in cui a un certo punto canta: “Non mi ascolti non mi guardi non capisci”, senza voler dare un peso specifico all’attenzione degli altri.