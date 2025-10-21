Il fatto che Lady Gaga abbia scelto di aprire il suo nuovo tour Mayhem ball con una canzone uscita quattordici anni fa e rimasta a lungo nell’ombra non è così strano come può sembrare. Bloody Mary è contenuta nell’album Born this way, pubblicato nel 2011, e all’epoca non fu neanche scelta tra i singoli per lanciare il disco.

Tutto è cambiato tre anni fa, quando qualcuno ha montato questa canzone su un video di una coreografia tratta dalla serie tv Mercoledì di Tim Burton e l’ha postato su TikTok. In poche settimane il filmato è stato condiviso milioni di volte e Bloody Mary è diventata popolarissima sulle piattaforme di streaming.

Lady Gaga quindi si è trovata per le mani un nuovo successo senza dover muovere un dito e il messaggio le è arrivato forte e chiaro: i più giovani erano affamati della prima fase della sua carriera, quella fatta di un immaginario gotico e inquietante, ispirato ai b-movie e ai freakshow.

Nel frattempo, infatti, lo stile musicale di Lady Gaga si era evoluto in modo diverso, navigando verso una fase più vicina al country e il soft-rock, e accompagnato da un’immagine più acqua e sapone.

La metamorfosi era avvenuta prima con l’album Joanne del 2016 ma poi era stata cementata due anni dopo dal grande successo di A star is born, il film di Bradley Cooper di cui Lady Gaga era protagonista, che le è valsa una candidatura agli Oscar come migliore attrice e un nuovo successo con la ballata Shallow. Qualche anno dopo, però, mentre la sua carriera attraversava un momento di stasi, l’improvviso successo postumo di Bloody Mary ha risvegliato la mother monster e l’ha spinta a tornare alle origini.