Premessa: mi è tornata in mente Sophie Ellis-Bextor perché la settimana scorsa è uscito un suo video che secondo me è la dimostrazione di come il pop possa raccontare il tempo della pandemia meglio di tanti altri prodotti culturali. Ellis-Bextor ha fatto una cosa semplice: ha girato il suo video per Crying at the discotheque (praticamente la cover di una cover) in una serie di locali londinesi vuoti. Lei si aggira per le strade desolate di Soho, in pieno giorno, con una tutina di paillettes che la fa sembrare una mesta controfigura di Ziggy Stardust e mette su il suo show, sorriso smagliante e scarpine glitterate, per un pubblico di sedie vuote, di discoteche deserte, di arene abbandonate e di salette di pub che sanno di muffa e di disinfettante per pavimenti. E il testo della canzone, con i suoi fiumi di lacrime versate in discoteca, si adatta perfettamente alla sua esibizione lunare. E ci regala un momento di commovente perfezione pop. Fine della premessa.