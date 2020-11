Sul finire degli anni novanta gli Everything but the Girl (coppia nell’arte e nella vita di Ben Watt e Tracey Thorn) erano creativamente prosciugati. Avevano già vissuto varie vite; erano stati raffinati cantautori post-punk, brillanti popstar anni ottanta e sorprendenti alchimisti drum ‘n’ bass. Temperamental, il loro ultimo lavoro come duo, non è nato sotto i migliori auspici. Avevano in mente di fare un album dance ma un po’ per stanchezza e un po’ perché Tracey Thorn aveva appena partorito, il loro progetto ha avuto una genesi accidentata.

Per la prima volta Tracey e Ben si sono ritrovati a lavorare separatamente pur vivendo insieme: lui componeva, scriveva buona parte dei testi e montava i campionamenti in studio; lei registrava le tracce vocali a casa, spesso di notte e in assoluta solitudine. “Ero totalmente assorbita nel mondo delle gemelle appena nate ed ero contenta così”, racconta Thorn nella sua autobiografia Bedsit disco queen, “Ben invece scriveva canzoni che parlavano di uscire e di andare a ballare e io, tra una poppata e l’altra, mi trascinavo di sotto, accendevo il mio piccolo monitor e registravo. Mi piacevano le canzoni di Ben ma non sentivo di poter contribuire gran che al progetto: alla fine mi sono ritrovata a essere la cantante ospite nel disco di qualcun altro”.

Il risultato è un album dance molto sbilanciato sulla house, con canzoni particolarmente intimiste e introspettive. Ed è proprio l’equilibrio tra questa doppia natura delicatamente cantautoriale e marcatamente house a rendere l’album, poco capito dal pubblico e poco amato dalla band stessa, un piccolo miracolo. È un miracolo perché la spinta propulsiva di bassi scurissimi e la malinconia delle canzoni raccontano l’altra faccia del clubbing: quello che rimane della seratona, quello che sentiamo quando l’adrenalina della musica, dei drink e delle droghe è calata.