Nel 1983 nel Regno Unito uscivano due album che definivano la direzione modernista che avrebbe preso il synth pop britannico: Sweet dreams (are made of this) degli Eurythmics e Construction time again dei Depeche Mode. Entrambi i gruppi usavano l’elettronica per staccarsi nettamente dal decennio precedente, aiutati in questo dal punk che aveva cercato di fare tabula rasa di tutto. Gli Eurythmics immaginavano una Motown elettronica in cui i borborigmi dei synth accompagnavano la voce soul di Annie Lennox su testi che parlavano di sadomasochismo, ossessione e sottomissione. I Depeche Mode di Construction time again invece evocavano un’estetica postindustriale e totalitaria, molto kraftwerkiana e con vaghe istanze ambientaliste. Sia gli Eurythmics sia i Depeche Mode proiettavano il loro diverso immaginario pop nel futuro per dare forma ai fantasmi dei primi anni ottanta.

Nel 1983 in Italia invece usciva Tango dei Matia Bazar, un album synth pop che usava l’elettronica in modo decisamente postmoderno. I genovesi Matia Bazar avevano radici ben salde nel cantautorato italiano e nel progressive rock degli anni settanta, radici che non avevano nessuna intenzione di recidere. Come tutti gli album che contengono una canzone molto famosa, Tango ha rischiato di esserne fagocitato. Vacanze romane, premio della critica al Festival di Sanremo del 1983, era una canzone che univa diverse generazioni perché, con sensibilità contemporanea, era capace di evocare il piccolo mondo antico dei “cantanti della radio” degli anni trenta e quaranta.