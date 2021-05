L’intenzione dei curatori in questa Quadriennale 2020 è altrettanto chiara: non si può non fare i conti con le proprie ingombranti origini e con la propria storia, fatta di edizioni memorabili e di altre più dimesse e decisamente provinciali.

Il Palazzo delle esposizioni è la sede della Quadriennale d’arte fin dalla prima edizione del 1931, in piena dittatura fascista. L’idea era quella di avere una rassegna di arte moderna italiana nella capitale dell’impero di Mussolini che facesse da contraltare “autarchico” alla Biennale di Venezia, fondata nel 1895 e dedicata all’arte internazionale. Nel 1932, nell’intervallo tra le prime due quadriennali, al Palazzo delle esposizioni era stata allestita la Mostra della rivoluzione fascista , una gigantesca macchina propagandistica che raccontava le magnifiche sorti e progressive dell’Italia mussoliniana, tra scenografie moderniste (di Adalberto Libera e Mario De Renzi) e contributi di artisti contemporanei come il pittore Achille Funi, il designer e pubblicitario Marcello Nizzoli, il futurista Gerardo Dottori e naturalmente Mario Sironi. Nella presentazione del catalogo una dichiarazione d’intenti: “la parola d’ordine del duce chiara e precisa: far cosa d’oggi, modernissima dunque, e audace, senza malinconici ricordi degli stili decorativi del passato”.

Il desiderio è uno dei fili conduttori più avvincenti che hanno scelto: le sculture astratte ed erotiche di Lydia Silvestri (1929-2018) sono organi sessuali ermafroditi in continuo divenire, una sfida visiva e materica al binarismo sessuale, così come sono sensuali e sessuali i colossali fiori spalancati sullo scalone monumentale del palazzo, opera degli artisti Petrit Halilaj (1986) e Alvaro Urbano (1983). Respiro, l’installazione dell’artista e attivista femminista Cloti Ricciardi (1939), un ambiente bianco che si contrae e si dilata grazie al visitatore che è invitato a tirare delle cordicelle, rimanda alle immagini crude ma in qualche modo classicheggianti del Parto, una serie di foto di Lisetta Carmi (1924) commissionate nel 1968 dall’ospedale di Genova. Le possibilità che hanno il corpo, il sesso e l’identità di trasformarsi, reinventarsi e politicizzarsi sono al centro del lavoro concettuale del collettivo queer Tomboys don’t cry e le altrettanto infinite possibilità seduttive della pittura si ritrovano nei lavori psichedelici e mitologici del pittore lombardo Diego Gualandris (1993).

Psichedelica può essere considerata anche la pittura di Salvo (1947-2015) esposta in aristocratico isolamento al piano superiore. Raro caso di artista concettuale che si è cimentato anche con tele e pennelli, Salvo nei suoi paesaggi luminosi e saturi di colori mescola futurismo, metafisica, realismo magico e astrazione in un vertiginoso e ipertrofico gioco a rimpiattino con il novecento. I lavori del compositore, poeta, artista, attore e cantante Sylvano Bussotti (1931), invece, sono una fuga in avanti nell’erotismo e nel desiderio, nel suo caso marcatamente omoerotico. Nei suoi disegni il tratto è esuberante e vitalistico, elegante e violento allo stesso tempo, tenero e pornografico. E il disegno tracima nei suoi spartiti musicali e nei suoi costumi di scena che sembrano materializzarsi da una stessa linea sinuosa, guizzante e inafferrabile.

Nel palazzo che, subito prima della già citata Mostra della rivoluzione fascista, era stato anche sede della Prima mostra internazionale d’arte coloniale, i curatori di FUORI hanno voluto far entrare anche il tema, sempre più urgente nel nostro paese, della decolonizzazione. Sandi Hilal e Alessandro Petti sono i fondatori di DAAR (Decolonizing Archietcture Art Residency), un collettivo di ricerca e sperimentazione artistica interessato alla riappropriazione e alla decolonizzazione di architetture e spazi pubblici. DAAR propone alla quadriennale la creazione di un Ente di decolonizzazione, speculare all’Ente di colonizzazione che il regime fascista istituì nel 1940 in Sicilia con gli stessi scopi di enti analoghi in Libia e in Eritrea. I borghi coloniali edificati in Sicilia sono oggi in rovina ma gli edifici del regime sono ancora tutti lì, residui di un processo di de-fascistizzazione lasciato a metà, memorie di un’epoca in cui la Sicilia era vista come un territorio da bonificare e modernizzare, proprio come le colonie africane. Le foto giustapposte di architetture coloniali ad Asmara e nei borghi fascisti in Sicilia suscitano in chi guarda, ex colonizzatori ed ex colonizzati, una domanda: chi ha il diritto di conservare, restaurare e tramandare l’architettura coloniale fascista? E soprattutto con quali criteri?