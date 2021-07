Il 24 maggio del 1988, in Inghilterra, Galles e Scozia entrò in vigore un emendamento del Local government act chiamato clause 28 (sezione 28). Questa clausola, votata dal governo conservatore di Margaret Thatcher, obbligava le autorità locali a: “non promuovere intenzionalmente l’omosessualità o pubblicare materiale con l’intenzione di promuovere l’omosessualità” o “promuovere l’insegnamento in qualsiasi scuola finanziata dallo stato dell’accettabilità dell’omosessualità come pretesa relazione familiare”.

È una legge che oggi non esiteremmo a definire discriminatoria, nata in un periodo storico in cui le comunità lgbt+ di tutto il mondo erano sterminate dall’aids e gay, lesbiche e trans erano generalmente visti dall’opinione pubblica come untori. Nel 1989, ricorda Maya De Leo in Queer: storia culturale della comunità lgbt+ (Einaudi 2021), i procedimenti giudiziari per atti omosessuali consensuali raggiungono il picco massimo mai registrato, superando i numeri degli anni cinquanta. Nel Regno Unito l’omosessualità, ricordiamolo, era stata decriminalizzata nel 1967. La clause 28 è stata definitivamente abrogata solo nel 2000 in Scozia e nel 2003 nel resto del Regno Unito.

Alcuni elementi di questa storia sembrano tornare a galla oggi, alla vigilia della discussione in parlamento del ddl Zan sull’omotransfobia. Nello sconclusionato dibatto pubblico a cui stiamo assistendo non si parla tanto di “propaganda omosessuale” (almeno non così esplicitamente) quanto di una fantomatica “teoria del gender” e dell’importanza di proteggere i bambini da un non meglio identificato complotto che, secondo i commentatori più esaltati, porterebbe a una dilagante e pericolosa anarchia sessuale. Insomma i pregiudizi contro le persone lgbt+ non muoiono mai (sono gli stessi del 1988) e soprattutto ci sarà sempre qualcuno sul fronte più conservatore e reazionario pronto a cavalcarli.

Nel 1988 l’ormai ex pop star Boy George era un bersaglio ideale per la nuova campagna di odio dei mezzi d’informazione britannici contro i gay. Nella prima metà degli anni ottanta aveva avuto un successo senza precedenti con la sua band, i Culture Club, uno di quei gruppi britannici (insieme a Duran Duran, Eurythmics e Human League) che avevano guidato la cosiddetta second british invasion delle classifiche pop statunitensi. A differenza della maggior parte di quegli artisti che giocavano con l’androginia senza esporsi più di tanto, Boy George (nato George Alan O’Dowd nel 1961) esibiva un’effeminatezza sfrontata e soprattutto si dichiarava apertamente gay. Finché aveva successo, il suo aspetto da innocua bambolina pop lo rendeva amato da tutti e inattaccabile; quando il successo ha cominciato a svanire e quando la sua dipendenza dall’eroina è stata esposta dai tabloid britannici, la sua vita ha cominciato ad andare in pezzi. Nel 1988 odiare Boy George e colpirlo pubblicamente con ogni tipo di insulto omofobico era diventato uno sport nazionale. A difenderlo non c’erano neanche le associazioni gay perché la clause 28 le aveva smantellate quasi tutte. Il George O’Dowd della fine degli anni ottanta cercava faticosamente di uscire dalle dipendenze e di tenere insieme i pezzi di una carriera ormai perduta, ma lo faceva con l’ironia e la spavalderia di sempre. Boy George aveva la pelle dura, altro che bambolina pop.

La riscossa dei corpi e delle menti

In quegli anni il dissenso viaggiava attraverso la rete sotterranea dei primi rave clandestini e la musica della riscossa e della liberazione dei corpi e delle menti era la prima acid house. Dopo la second british invasion, stavolta da Ibiza e non più da Londra, partiva la second summer of love, una lunga estate di amore, pasticche con lo smile e musica dance come mai si era sentita prima. Boy George viene adottato da questa nuova scena musicale: quando il circo si sposta da Ibiza a Londra, George è presente a tutte le prime serate acid house, come le ormai leggendarie Spectrum e Shoom, e arriva ad aprire una sua etichetta discografica, la More Protein, dedicata a musica dance e ragamuffin. E nel 1988 Boy George si lancia nella produzione di un nuovo singolo, una canzone di protesta contro l’omofobia di Margaret Thatcher dal titolo inequivocabile: No clause 28.