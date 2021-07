Charles Ray Wiggins (Oakland, California 1966) ha 18 anni quando fa un’audizione come bassista per la band di Sheila E. Mentre aspetta il suo turno s’inventa il nome d’arte di Raphael. Giorni dopo lo richiamano per dirgli che ha avuto il posto, ma non ricorda neanche di aver dato quel nome. Tempo poche settimane e il giovane musicista è già al seguito di Sheila E, che apre i concerti del Parade tour di Prince in Europa e in Giappone. Suonare tutte le sere con Prince e Sheila E è un battesimo di fuoco, Saadiq oggi dice che quella è stata la sua università.

Raphael aggiunge il cognome Saadiq (“uomo di parola” in arabo) al suo nome d’arte diversi anni dopo e diventa noto come parte del trio rnb Tony! Toni! Toné!, una boyband di grande successo negli Stati Uniti che ripropone le armonie dei gruppi vocali degli anni sessanta in chiave funk e hip hop.

Esaurita l’esperienza di Tony! Toni! Toné!, Raphael Saadiq s’impone come autore e produttore, e diventa un punto di riferimento per l’intera scena del cosiddetto Nu soul, il nuovo soul degli anni novanta. Scrive e produce praticamente per tutti: da Whitney Houston a Mary J. Blige, dalle Tlc alle En Vogue, da Erykah Badu a Jill Scott. Come autore, arrangiatore e produttore, Saadiq ha un tocco magico: riesce a essere sempre aggiornato ma allo stesso tempo fuori dalle mode. Fine, un pezzo che scrive e produce per Whitney Houston nel 2001, è un esempio di questa sensibilità. Lo scheletro è quello di un pezzo funk degli anni settanta (tipo As di Stevie Wonder) ma dentro ci sono tutto il miele, la sensualità e la consapevolezza commerciale dell’rnb anni novanta. La stessa Houston, non sempre interprete sobria e asciutta, la canta senza sbavature: asseconda il groove e armonizza con i cori, sempre precisa come un orologio. Fine, come tante altre cose scritte e prodotte da Raphael Saadiq, ha tutte le caratteristiche di un’auto d’epoca pur essendo fresca di fabbrica, con ancora la plastica sui sedili di pelle.

Quando Saadiq arriva a produrre, nel 2011, il suo album Stone Rollin’ ha già meditato a lungo sui concetti di rétro e di classico: il suo primo disco solista, del 2002, si chiama Instant vintage (un titolo che è già un programma); il secondo, Ray Ray, è un pastiche anni settanta ispirato alle colonne sonore dei film blaxploitation; e The way I see it (2008) è un tentativo (per lo più riuscito) di clonare in laboratorio il suono della Motown degli anni sessanta.

Stone Rollin’ è dunque il punto d’arrivo di un lungo processo di rarefazione e di sublimazione. Raphael Saadiq vuole arrivare alle radici nere della musica popolare americana, ma vuole anche divertirsi e divertire: togliersi la giacchetta da produttore e arrangiatore, imbracciare la chitarra e mettere su un grande spettacolo.