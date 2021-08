Le grandi canzoni estive, quelle che diventano memorabili e si coagulano nell’immaginario collettivo, hanno tutte una caratteristica segreta. Sotto la loro allegria, la loro apparente spensieratezza, nascondono sempre un appena percettibile velo di tristezza. Un vero successo estivo celebra l’estate ma contiene anche la consapevolezza della sua fine: il ritorno in città, gli ombrelloni che si chiudono, la certezza che quel flirt agostano non avrà nessun futuro. Niente come un tormentone estivo ben congegnato riesce a rendere l’idea del tempo che passa, degli anni che corrono, delle stagioni della vita che si susseguono.

Nel 2000 la cantante canadese k.d. lang ha 38 anni e una lunga, turbolenta carriera alle spalle. Debutta nel 1983 in una tribute band dedicata alla diva del country Patsy Cline. Fin da giovane k.d. lang viene notata per la sua voce inconfondibile, molto simile a quella di Cline nello stile e nella morbidezza e vicina a quella di Roy Orbison per estensione, virtuosismo e timbro androgino. Nel corso degli anni lang sovverte tutti i canoni della musica country inserendo elementi pop, rock e punk nelle sue esibizioni, tanto che la rivista Rolling Stone nel 1985 la definisce una “cowpunk canadese”. Nel 1992 infrange l’ultimo tabù della conservatrice scena country nordamericana: in un’intervista alla rivista lgbt The Advocate fa coming out. Senza di lei e le sue esibizioni orgogliosamente lesbiche degli anni novanta artisti country come Orville Peck forse non esisterebbero e Shania Twain non sarebbe l’icona gay che è oggi.

La musica di k.d. lang, quando canta classici del country, standard americani o grandi successi di sua composizione (come la memorabile Constant craving), ha sempre qualcosa di doloroso: la sua voce sembra pescare da una riserva inesauribile di tribolazioni sentimentali. Solo nel 2000 k.d. lang sembra scoprire che anche la gioia di una giornata in spiaggia, un amorazzo estivo, fare l’alba con gli amici intorno a un fuoco possono essere materia per la sua musica. Ad aiutarla in questa presa di coscienza ci sono un nuovo amore (la cantante allora ventottenne Leisha Hailey) e un provvidenziale trasloco da Vancouver a Los Angeles.