Quando è morta, il 25 agosto 2001 in un incidente aereo, Aaliyah aveva 22 anni ed era pronta a diventare la più grande popstar del mondo. La ricordo sulla copertina della rivista inglese i-D, bella e fascinosa come una Diana Ross del nuovo millennio. L’articolo, accompagnato da memorabili foto di Matt Jones, parlava di lei come dell’artista afroamericana che era pronta a conquistare non solo le classifiche ma anche i botteghini cinematografici: era appena uscito un suo nuovo album, stava ultimando le riprese di un film di vampiri, La regina dei dannati, e il suo look, che lei definiva “street but sweet”, veniva orecchiato e scopiazzato ovunque. Peccato che quando quella copertina uscì Aaliyah era già morta. Il terzo e ultimo album di Aaliyah, intitolato Aaliyah e noto anche come “the red album”, è uscito nel luglio 2001 e la fotografa nel suo momento di grazia e allo stesso tempo la congela nel tempo. Era un album pieno di promesse, anticipatore di mille possibili evoluzioni e invece è diventato, artisticamente, la sua tomba.

Aaliyah era molto giovane e molto ambiziosa. Come cantante non veniva dalla tradizione gospel e quindi non ha mai fatto leva sul volume. Non era una belter, una cantante di forza, ma era un’interprete morbida, dotata di una voce piccola, ma chiara e precisa; una Diana Ross o una Minnie Riperton più che una Beyoncé o una Whitney Houston. Aaliyah comincia a cantare molto presto e troppo presto entra nell’industria dell’intrattenimento, grazie allo zio Barry Hankerson che avendone intuito il potenziale, costruisce una piccola industria intorno a lei. Aaliyah ha solo 11 anni quando accompagna sul palco Gladys Knight, grande star della Motown ed ex moglie dello zio, e ne ha appena 12 quando viene messa sotto contratto dalla Jive Records e dalla Blackground Records di proprietà dello stesso Hankerson.

È proprio lo zio che la affida, ancora bambina, a R Kelly, già molto noto come geniale autore e produttore e già chiacchierato come pericoloso predatore sessuale. A soli 13 anni Aaliyah lavora al suo primo album con R Kelly che si attacca morbosamente a lei, la manipola e la sessualizza in una maniera che oggi appare agghiacciante ma che nel 1994 sembrava a tutti normale. Anche alla sua famiglia.

Come tante altre star bambine prima di lei, Aaliyah portava sulle spalle un fardello pesante

Aaliyah aveva swag, aveva le mosse giuste, cantava come una diva consumata e, nei video, appariva insieme a R Kelly vestita come lui. Erano solo allieva e maestro? Erano come fratello e sorella? Erano molto, molto amici? Il pubblico era all’oscuro che tra i due ci fosse una relazione basata sul plagio (secondo la rivista Vibe si sarebbero perfino sposati usando documenti falsi) e vedeva solo una grande complicità, una bella intesa artistica. Anni dopo, nel 2016, il critico Jeff Sledge ha scritto su Vibe che l’album di debutto di Aaliyah, che per altro s’intitolava Age ain’t nothing but a number (”l’età non è che un numero”), dava la sensazione di “ascoltare un intero album di R Kelly cantato da una bambina”. R Kelly ha proseguito la sua carriera discografica e la sua attività parallela di predatore seriale di minorenni, finché il 27 settembre del 2021 è stato condannato per sfruttamento, rapimento e abuso di minori. Come tante altre star bambine prima di lei, Aaliyah portava sulle spalle un fardello pesante. Tornano in mente le parole della critica afroamericana Margo Jefferson: “Quando si tratta di ruoli di genere, le star bambine giocano una partita doppia”, scrive Jefferson nel suo libro Su Michael Jackson. “Sono il maschio della famiglia: i procacciatori di cibo, il pilastro economico. Però sono anche la femmina: l’oggetto estetico e sessuale che deve rimanere giovane e attraente”. Aaliyah era una macchina per fare soldi per la sua famiglia, per suo zio in particolare ma anche per molte delle persone che le gravitavano intorno. Era il maschio di casa perché portava i soldi ma era anche la vergine da dare in sacrificio al drago. E il drago non era solo R Kelly ma un’intera filiera industriale che l’ha formata, usata e, alla fine, uccisa. L’unica biografia degna di nota pubblicata su Aaliyah s’intitola Baby girl: better known as Aaliyah e l’ha scritta la giornalista statunitense Kathy Iandoli. Non è un buon libro dal punto di vista della critica musicale ma è un ottimo libro dal punto di vista documentario. Iandoli ricostruisce le ultime ore di Aaliyah e ci parla di una ragazzina sfinita, fatta volare da Miami alle Bahamas per girare un video e fatta tornare negli Stati Uniti in tutta fretta, a riprese finite, per registrare in studio della nuova musica.