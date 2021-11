Ci sono tanti album che sono usciti, hanno avuto un successo medio, magari un singolo in classifica o una hit radiofonica e poi sono stati dimenticati. Pochi oggi ricordano Foundation, album di debutto del 1989 del trio house di Chicago Ten City, eppure non solo ebbe il suo successo ma, anche una volta dimenticato e rimosso dai cataloghi e dalle playlist radiofoniche, ha continuato silenziosamente a influenzare il suono di almeno due generazioni di musicisti, dj e ascoltatori. Foundation ha, letteralmente, fondato un genere: quella che chiamiamo molto genericamente vocal house o deep house.

I Ten City (che letto velocemente suona come intensity, intensità) sono un trio formato dal cantante Byron Stingily (un gigante alto oltre un metro e novanta dotato di un’estensione vocale impressionante), dal chitarrista Herb Lawson e dal tastierista Byron Burke. Sì, in una band di tre persone ci sono ben due Byron.

Nei Ten City c’è anche un quarto componente nascosto ed è il produttore Marshall Jefferson, uno dei padri fondatori della house di Chicago.

Il 1989 è un anno di grandi cambiamenti per la musica afroamericana: è l’anno in cui l’hip hop esplode nel mainstream. Album come 3 Feet high and rising dei De La Soul, Raw like sushi di Neneh Cherry (che per altro era una produzione europea), All hail the queen di Queen Latifah e Walking with a panther di LL Cool J non solo hanno un enorme successo ma tracimano dalle playlist delle radio afroamericane per arrivare alle orecchie dei teenager bianchi. È nel 1989 che comincia quell’inevitabile processo per cui l’hip hop diventa il tessuto connettivo di tutta la musica pop, bianca o nera, dei tre decenni a venire. Il 1989 è un anno in cui i generi cominciano a mescolarsi, a ibridarsi e a trasformarsi. La giovane Janet Jackson di Rhythm nation 1814 è una popstar che canta su basi di funk industriale e robotico che fino a pochi anni prima si potevano sentire solo sui dischi di gruppi rap “estremi” come Public Enemy e Nwa. Nel giro di poche settimane quel suono metallico, ruvido e aggressivo è su Mtv. Mentre il pop bianco è sempre più anemico e produce insulse boy band o starlet dalla vita brevissima, Janet, la sorella piccola di Michael Jackson, si veste da black panther e fa la rivoluzione con una manciata di videoclip. Beyoncé era ancora piccola ma prendeva appunti.