Nel 1969 la cantautrice nativa americana Buffy Sainte-Marie era già famosa come promettente e originale cantante folk. Era nata nel 1941 in una riserva indiana nel Canada occidentale. Come spesso accadeva ai bambini che venivano dalle riserve fu data in adozione a una coppia del Massachusetts che la mantenne agli studi permettendole di laurearsi all’Università di Amherst in filosofie orientali.

Nel 1964 esce il suo album di debutto, It’s my way!, un lavoro coraggiosamente autobiografico con canzoni come The incest song e Cod’ine, dedicata alla sua dipendenza da codeina, forse la prima canzone a descrivere una crisi di astinenza. Cod’ine viene ricantata dal cantautore scozzese Donovan e pochi anni più tardi anche da Janis Joplin, con alcune parole cambiate. Nel 2010 entra anche nel repertorio di Courtney Love.

Buffy Sainte-Marie però si sente intrappolata da quest’immagine da “Pocahontas con la chitarra acustica” (sono parole sue), un’immagine esotica ma rassicurante. “Negli anni sessanta volevano che mi vestissi come Pocahontas”, ricorda l’artista settantenne in un’intervista a Vogue del 2018, “ma nessuno chiedeva a Judy Collins di vestirsi da pellegrina appena sbarcata dalla Mayflower. Nessuno si aspettava che Joan Baez portasse su un sombrero”.

Sainte-Marie, pur identificandosi con la sua origine nativo americana e combattendo apertamente per i diritti della sua gente (tanto da finire in una lista nera dell’amministrazione di Lyndon Johnson), non vuole essere intrappolata in uno stereotipo. Soprattutto non vuole cedere alle lusinghe dei discografici che tendono a venderla come l’ennesima “ragazza con la chitarra”.

Per questo nel 1969 decide di ripensare completamente la sua musica e produce uno degli album più rivoluzionari e ingiustamente dimenticati dei tardi anni sessanta: Illuminations. Insieme al produttore Maynard Solomon inventa un suono mai sentito prima: una sorta di incrocio tra canzone folk e la sperimentazione elettronica di uno dei pionieri dei sintetizzatori analogici, Michael Czajkowski. Basta mettere su il primo pezzo, God is alive, magic is afoot, per rimanere colpiti, ancora oggi, dalla sua originalità. L’album parte con un suono alieno che diventa via via sempre più comprensibile: è la voce di Sainte-Marie che, alterata da un sintetizzatore Buchla, sembra comporsi come da un puzzle confuso per cominciare a declamare i versi di una poesia di Leonard Cohen. Diventano una canzone ispirata e sciamanica che sul finale torna a scomporsi in quel magma da cui veniva.