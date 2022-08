Il 1978 è l’anno di Olivia Newton-John (1948-2022). Dopo una carriera quasi decennale nel country pop (con una hit, I honestly love you, che nel film Lo squalo suonava in una radiolina a transistor prima del secondo attacco del bestione), la cantante e attrice inglese naturalizzata australiana comincia una vertiginosa scalata al successo grazie alla sua partecipazione al film musicale Grease.

Olivia è nata a Cambridge, nel Regno Unito, nel 1948. Suo padre, Bryn Newton-John, lavorava nei servizi segreti britannici. Durante la guerra aveva collaborato al progetto Enigma ed era stato tra gli agenti che tennero in custodia Rudolf Hess dopo la sua cattura. Il nonno materno era il pioniere della meccanica quantistica e premio nobel per la fisica Max Born.

A 28 anni compiuti Olivia Newton-John sa bene di essere troppo vecchia e troppo australiana per il ruolo di Sandy in Grease, una liceale ultra-americana della fine degli anni cinquanta. Eppure basta un provino con John Travolta per trasformare la Sandy della sceneggiatura in Sandy Olsson, una liceale australiana che, da poco trasferita negli Stati Uniti, s’innamora del suo Danny Zuko. Il film fa diventare John Travolta e Olivia Newton-John le più grandi star per teen ager a cavallo tra anni settanta e ottanta. Il successo dei tre singoli Summer nights, Hopelessly devoted to you e soprattutto You’re the one that I want è anche un successo personale di John Farrar, autore e produttore di Olivia Newton-John fin dall’inizio della sua carriera. I pezzi che compone per lei e per Travolta sono dei pastiche anni sessanta con il suono nitido del pop radiofonico della fine degli anni settanta. Summer nights è un doo-wop aggiornato e You’re the one that I want, il duetto finale che vede Sandy trasformarsi da santarellina in vamp, è un pezzo che ricorda il vecchio rock’n’roll ma con la propulsione di una linea di basso inequivocabilmente disco. Musicalmente è proprio Grease ad aprire la lunga, cannibalesca ossessione che il pop degli anni ottanta ha coltivato per gli anni sessanta.

Quella che funziona davvero però è Olivia Newton-John. La metamorfosi di Sandy 1 (verginale clone di Debbie Reynolds, la fidanzatina d’America) in Sandy 2 (panterona in pantaloni di raso attillati, giubbotto di pelle e cotonatura più ottanta che sessanta) rimane incisa a fuoco nell’immaginario di una generazione. La sequenza in cui Sandy, incoraggiata dalle amiche, toglie la sigaretta dalle labbra scarlatte, la butta in terra e la spegne calpestandola con uno zoccolo dal tacco vertiginoso, è un momento di purissimo feticismo pop e il risveglio dei sensi per un’intera generazione di ragazzini e ragazzine. Sandy 2 era semplicemente il sesso. Quando, più o meno sei anni dopo, arriva Madonna con le sue calze di pizzo, i reggiseni a vista e quella scena in cui si asciuga le ascelle con il getto d’aria calda in un bagno pubblico, i quattordicenni degli anni ottanta l’abbracciano perché erano già stati svezzati dalla diabolica Sandy 2. John Farrar e Olivia Newton-John sanno bene che il punctum (per dirla come Roland Barthes) di Grease, soprattutto per il pubblico più giovane, era la scena della metamorfosi di Sandy. E quindi, quando cominciano a lavorare su un album di inediti, decidono di portare Sandy fuori da Grease e di farla evolvere in un album di pop adulto e sexy.