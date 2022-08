I campionamenti di un pezzo dance da tempo hanno smesso di essere qualcosa di neutro, elementi puramente tecnici che un abile produttore assembla per costruire qualcosa di nuovo. Quando il 20 giugno è uscito Break my soul, il nuovo singolo di Beyoncé, è stata la scelta dei campionamenti a rendere il pezzo non solo memorabile ma anche culturalmente rilevante. Break my soul, un inno dance alla liberazione dei corpi e delle menti, si basa su due campionamenti: Explode, un pezzo bounce del 2014 del rapper genderqueer Big Freedia e Show me love di Robin S., un classico della house vocale del 1990. La scelta è tutt’altro che casuale e non è certo puramente tecnica: Beyoncé e i suoi produttori hanno voluto sottolineare una saldatura tra la house degli anni novanta, la musica della resistenza delle persone lgbt durante il picco dell’emergenza sanitaria e sociale dell’aids, e la fluidità musicale e di genere della scena lgbt più recente. Come la prima house, alla fine anni ottanta, ha fatto da ponte tra la vecchia, vituperata disco music, così identitaria per le comunità gay afroamericane e latine, ora la dance di Beyoncé vuole ricollegare la scena queer di oggi alle sue radici house.

Nel descrivere l’underground gay a cavallo tra anni ottanta e novanta la critica musicale Sasha Geffen, nel suo saggio Glitter up the dark, scrive che in un momento in cui la comunità lgbt veniva marginalizzata e sterminata da un virus apparentemente invincibile “nulla era più importante dell’eternità del momento presente… la house music offriva la visione di un’utopia gay che prometteva salvezza e accettazione in un momento storico in cui molti etero demonizzavano gli uomini omosessuali come vettori di una malattia mortale”. Break my soul è una bomba per il pubblico di oggi proprio perché si ricollega a quel momento storico, scatena ricordi in chi c’era ed energie nuove in chi non c’era ancora.

Il critico musicale Craig Seymour, nella sua recensione dell’album di Beyoncé sulla rivista gay britannica Attitude, nota che “si radica nell’insolenza orgogliosa, nella sessualità sfrenata e nella libertà dai limiti della forma canzone che erano così tipiche della musica e della cultura house” e che “Break my soul musicalmente evoca il successo dance di Robin S. ma tematicamente è molto più vicino a quell’inno alla trasformazione e alla rigenerazione che è It’s over now di Ultra Naté”. Tra tutti i recensori solo Seymour, un esperto di culture queer afroamericane, ha riconosciuto, parlando del disco di Beyoncé, l’importante ruolo che la cantante, produttrice e dj Ultra Naté ha avuto nel crossover tra house music, r’n’b e pop all’inizio degli anni novanta. A personalità come Ultra Naté e al suo meteorico successo transatlantico si deve la “vulgata” della house underground che ha contaminato tutta la musica pop dance degli anni novanta e duemila.