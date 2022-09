Di Irene Papas, attrice e cantante greca morta a 96 anni il 14 settembre, si è giustamente scritto molto. Si è ricordato il suo lavoro con registi come Elio Petri, Costa-Gavras e Francesco Rosi; si è parlato della sua Penelope televisiva che l’ha resa, sul finire degli anni sessanta, popolarissima in Italia, e si è parlato delle sue amicizie hollywoodiane con Katharine Hepburn e Marlon Brando. Si è anche scritto della sua bellezza che ha attraversato intatta la seconda metà del novecento e l’inizio del nuovo millennio. Una bellezza antica, dicono in molti. Eppure, rivedendo oggi le foto e i film, e riascoltando la sua voce nelle interviste e nei dischi, scopriamo che la bellezza di Irene Papas era invece molto moderna. È la bellezza di una donna che ha attraversato il novecento vivendone tutte le contraddizioni e le istanze di liberazione e cha ha incarnato gli ideali estetici di diverse epoche, dal glamour degli anni cinquanta al neorealismo, e che ha dato un volto all’essenza più profonda del suo paese: la Grecia.

Papas è modernissima quando, nel 1980, parla del suo lavoro di attrice e di come ha cercato, per esempio, di restituire a Cleopatra la sua figura di donna potente e intelligente e di toglierle di dosso quell’immagine ottocentesca “da segretaria un po’ coquette che cerca di conquistare il capufficio”. Ed è moderna quando, sul finire del 1970, incide la canzone ∞ (Infinity) con la band progressive rock greca Aphrodite’s Child fondata nel 1967 da Vangelis e Demis Roussos. Il pezzo fa parte di 666, un ambizioso e farraginoso concept album a tema biblico che esce nel 1972 e che vede Irene Papas improvvisare su un testo che dice: “I was, I am, I am to come” (“Io ero, io sono e io sto per venire”). Papas trasforma questo verso ispirato all’Apocalisse (“Io sono colui che è, che era e che verrà”) in un crescendo orgasmico che, tra ansimi e grida, dovrebbe, secondo Vangelis, evocare “il dolore del parto e il piacere dell’accoppiamento”. ∞ (Infinity) quando esce fa scandalo e sentita oggi impressiona ancora, soprattutto perché sembra galleggiare in una zona grigia tra Je t’aime… moi non plus di Jane Birkin e Serge Gainsbourg e le lancinanti sperimentazioni vocali di un’altra grande interprete greca: Diamanda Galás. Una curiosità: alcuni di quegli ansimi sono stati campionati, nel 1990, da Michael Cretu in Principles of lust, per il suo progetto Enigma, che mescolava in modo vagamente kitsch canti gregoriani e ambient pop.

Dopo l’uscita di 666 gli Aphrodite’s Child si sciolgono ma Irene Papas rimane in contatto con Vangelis, che in quegli anni intraprende una carriera di sperimentatore elettronico e di compositore di colonne sonore. È il 1979 quando Papas e Vangelis si ritrovano ai Nemo Studios, uno studio di registrazione che il musicista greco si era creato nel cuore di Londra nel 1975 equipaggiato con sintetizzatori, tastiere, sequencer e drum machine di ultima generazione. Vangelis userà i Nemo Studios fino al 1987 e qui comporrà colonne sonore memorabili come quelle di Blade runner di Ridley Scott e Momenti di gloria di Hugh Hudson, con cui vincerà anche un Oscar. Papas e Vangelis cominciano a selezionare i pezzi di Odes, un album di canzoni popolari greche sostenute da fitti arrangiamenti elettronici. Ampio spazio è dato alla magnifica voce di Irene Papas che spesso canta a cappella e, da attrice qual è, riesce a dare urgenza e respiro ai testi, tutti cantati in greco. Spesso Odes viene definito un album new age, un termine ombrello talmente largo da non significare nulla. Questa collaborazione è affascinante perché è a cavallo tra due epoche e due sensibilità diverse. Da una parte è radicata negli anni settanta, nel rock progressivo e nel folk-prog, dall’altra è un pionieristico album di musica elettronica già proiettato negli anni ottanta con un’estetica che oggi definiremmo ambient-folk o, per i più fantasiosi, folktronica. L’album si apre con una marcia, I quaranta coraggiosi, una canzone che ricorda la guerra d’indipendenza greca contro l’impero ottomano. Quaranta valorosi si mettono in cammino verso Tripoli, nel Peloponneso, e la loro avanzata è accompagnata dalla voce tonante di Irene Papas che si alterna a un coro maschile a cinque voci. Il pezzo è accompagnato da un video in cui vediamo Papas che percorre a larghe falcate la strade affollate della Atene di oggi. L’arrangiamento di Vangelis è solenne, con percussioni da parata militare e rintocchi di campane. Il piccolo albero di arancio è invece un canto intimista, una riflessione in pochi versi sulla bellezza che sfiorisce e sull’inarrestabile ciclo delle stagioni. Con la Danza del fuoco, un brano strumentale, si entra più propriamente in ambito prog: una composizione ambiziosa divisa in vari movimenti, punteggiata da rapinosi assoli di tastiera.

pubblicità