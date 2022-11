La musica in streaming è una grande invenzione e non tornerei mai indietro. Però la dissoluzione del supporto fisico ci ha tolto la possibilità di inciampare in certe coincidenze che possono capitare solo nelle note di copertina dei dischi. Nelle fittissime note di ringraziamento di Grace di Jeff Buckley, il suo celeberrimo primo e unico album in vita, leggiamo un misterioso “I love you Jhelisa A”. E chi sarà mai questa Jhelisa A che lui dice di amare?

Jhelisa Renee Anderson è una cantante di Jackson, Mississippi, che ha inciso il suo primo album, Galactica rush, nel 1994, lo stesso fatidico anno in cui Buckley fece uscire il suo Grace. I due si conoscevano perché Jeff, ancora giovanissimo, suonava la chitarra nei suoi demo alla metà degli anni ottanta. A quell’epoca Jhelisa era stata appena licenziata dal suo lavoro di receptionist alla Motown di Los Angeles ed era finita a lavorare alla Capitol, dove aveva conosciuto Buckley. Anderson è la figlia di Vicki Anderson, storica vocalist della James Brown revue – “la migliore cantante con cui abbia mai lavorato” secondo lo stesso Brown – e anche sua sorella Carleen è una cantante di successo: con gli Young Disciples è stata una delle voce più note della scena acid jazz londinese a cavallo tra gli anni ottanta e novanta.

Ed è proprio a Londra che decolla anche la carriera di Jhelisa. Nel 1989 firma un contratto con l’etichetta One Little Indian come vocalist della band Soul Family Sensation, con cui incide I don’t even know if I should call you baby, un pezzo pioneristico che ha anticipato di pochi mesi certe soluzioni che avrebbero fatto di Unfinished sympathy dei Massive Attack e Shara Nelson un pezzo così memorabile. Jhelisa però non trova pace in uno stile preciso: la Londra dei primi anni novanta è un laboratorio musicale molto più variegato e stimolante della Los Angeles che si è lasciata alle spalle. Come vocalist del gruppo rave-pop The Shamen ottiene due grandi successi con Phorever people e Lsi (Love sex intelligence): erano gli anni in cui nelle classifiche britanniche finivano pezzi pop dance psichedelici ed esoterici sulle percezioni extrasensoriali, sullo sciamanesimo e, naturalmente, sull’ecstasy come grimaldello per aprire le porte della percezione. In quegli anni trova anche il tempo per fare da corista in diversi pezzi di Debut, il primo album di Björk