Nel 1985 la band anglotedesca Propaganda, con l’album A secret wish e in particolare col singolo p:Machinery, aveva ampliato i limiti del synth pop facendolo sconfinare nel kraut rock, nel rumorismo e nella performance art. p:Machinery era un pezzo di teutonico cyber-pop che parlava di macchine pensanti e intelligenze artificiali capaci di sognare. “Siamo gli Abba che vengono dall’inferno”, aveva detto la cantante Claudia Brücken alla stampa per descrivere il lavoro del suo gruppo.

L’etichetta discografica dei Propaganda era la ZTT (da Zang tumb tumb, il poema futurista di Filippo Tommaso Marinetti), la stessa di Frankie Goes to Hollywood, Art of Noise ed 808 State. Alla metà degli anni ottanta la ZTT trattava la musica pop come un manufatto di arte concettuale da vendere al pubblico attraverso un marketing barocco e sperimentale orchestrato dal giornalista Paul Morley, cofondatore dell’etichetta. Ogni uscita della ZTT aveva una grafica misteriosa e piena di livelli di lettura in cui perdersi; quello che trovavi in un album in vinile poteva essere diverso da quello che trovavi sullo stesso album in cassetta o in cd. Nei singoli, in particolare negli ep, il marketing creativo della ZTT si scatenava: raramente la canzone era presentata nella versione che si sentiva per radio o nei canali televisivi musicali. E le versioni estese dei pezzi, gli extended mix, non erano pensati solo per le discoteche e per i dj: erano espansioni molto sperimentali e a volte piuttosto ostiche. Le tracce inedite presenti sui singoli (quelle che all’epoca si chiamavano b-side) erano pezzi altrettanto spigolosi e bizzarri. Se sentivi una canzone dei Propaganda alla radio o in tv e andavi a comprarti il singolo tornavi a casa con qualcosa di assolutamente inaspettato, sicuramente non con un banale radio edit e una versione strumentale nel lato b.

Snobismo e decadenza

Nel 1986 i Propaganda si sciolgono per beghe contrattuali. Claudia Brücken rimane sotto contratto con la ZTT, così insieme al musicista scozzese Thomas Leer forma gli Act, un duo dalla vita breve ma intensa. L’idea di Brücken e Leer è quella di continuare a forzare i confini del synth pop, genere musicale anni ottanta per eccellenza, e spingerlo in un retrofuturo di pop funk elettronico e cabaret postapocalittico. Le loro canzoni hanno qualcosa di brechtiano nella loro critica feroce del thatcherismo e della società dello spettacolo. La loro è pop dance da incubo che parla di abiezione morale, manipolazione delle folle e indifferenza davanti ai mali del mondo. Gli Act hanno il nichilismo di certo post punk unito a un’amarezza molto tedesca e a uno humor molto inglese. E più che un istinto per la musica pop sembrano avere una bizzarra propensione per il teatro musicale.

Il primo singolo degli Act esce nel maggio del 1987 e s’intitola Snobbery and decay (“snobismo e decadenza”). In quattro minuti di pop dance iperprpodotta da Stephen Lipson gli Act concentrano il buono, il brutto e il cattivo (e il kitsch) di tutto il synth pop degli anni ottanta. La produzione di Lipson, già assistente di Trevor Horn nella realizzazione di Slave to the rhythm di Grace Jones, il singolo più costoso mai realizzato nella storia della musica pop, è iperattiva e maniacale nei suoi infiniti dettagli sonori.

Snobbery and decay è un duetto tra Brücken e Leer che sembra un pezzo degli Abc di The lexicon of love sotto steroidi. Sulla copertina del singolo compaiono due personaggi che fanno da numi tutelari al progetto: l’attore Quentin Crisp e il pianista Liberace, due artisti che hanno dedicato la loro vita al camp e all’artificio. E il video della canzone, una sorta di fantasia di decadenza hollywoodiana, tra capitelli di cartapesta e abiti che ricordano gli scatti di Richard Avedon, vede Claudia Brücken e Thomas Leer sorridere forzatamente per i paparazzi e danzare in modo goffo e scomposto, come se fossero ubriachi di champagne, fama e privilegio.

Snobbery and decay è una parodia dell’ossessione per la celebrità così tipica della seconda metà degli anni ottanta (e tutto sommato anche di oggi). I valori ipercapitalisti dell’Inghilterra thatcheriana sono ormai stati assorbiti dalla società e vengono rigurgitati dai mezzi d’informazione sotto forma di glamour da quattro soldi e di ricchezza ostentata. “Fantasia, estasi, sogni di alta moda e oscenità” scandiscono i due cantanti, prima di lanciarsi nel verso forse più genuinamente brtechtiano del pop degli anni ottanta: “Alla vostra salute e alla mia, all’aristocrazia del futuro / Proprietà, povertà e un’economia volatile”. C’è anche un verso che dice: “Obsession, just like Calvin Klein” che potrebbe sembrare un product placement se non fosse per il contesto assurdo in cui è incastrato.