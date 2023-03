Diversi anni fa nel cestone delle occasioni di un grande negozio di dischi trovai un cd di LaToya Jackson intitolato My country collection. Era scontato al 70 per cento: alla metà degli anni novanta la carriera musicale di LaToya, forse la meno musicalmente versata della famiglia Jackson, non interessava a nessuno. Specialmente in Italia. Ovviamente lo comprai e fui molto divertito dalle note di copertina che cominciavano così: “Forse il nome di LaToya Jackson non è il primo che vi verrebbe in mente pensando alla musica country”. Effettivamente no.

Quello che allora non sapevo e che ho scoperto molto più tardi è che, pur non essendo memorabili, le incursioni nel country di un’artista pop soul afroamericana come LaToya Jackson non erano solo legittime, ma avevano radici culturali molto profonde. In quel momento storico in cui, nel sud degli Stati Uniti, gospel, blues e country si mescolavano e s’ibridavano per dare origine a generi come il rock’n’roll, il rhythm’n’blues, il soul e il cosiddetto country classico, gli artisti neri erano country. E lo erano nel senso più profondo del termine: i loro antenati nati in schiavitù appartenevano letteralmente alla campagna, alla terra. I proprietari terrieri schiavisti che avevano potere di vita e di morte su di loro li tenevano saldamente legati ai campi, alle piantagioni e al lavoro della terra. La musica nera è diventata musica di città (o “urban” come diciamo ancora oggi usando un termine ormai obsoleto) molto più tardi, con le grandi migrazioni verso il nord industriale degli schiavi liberati. Prima di allora si può dire che la musica nera fosse musica country. Tutto questo prima che l’industria musicale segmentasse e razzializzasse i generi musicali sbiancando il rock’n’roll e il country e confinando la musica afroamericana al ghetto dei race records prima e delle classifiche dance e rnb dopo.

Dai campi alla città

La grande soul woman Millie Jackson è nata nel 1944 a Thompson, Georgia, da una famiglia di agricoltori. Alla morte del padre, ancora bambina, si è trasferita a Newark, nel New Jersey. Quando è arrivata al nord era decisamente campagnola e lei stessa racconta che in Georgia era più facile sentire musica country alla radio che soul o rhythm’n’blues. Jackson, nessuna parentela con LaToya e gli altri famosi Jackson di Gary, Indiana, è diventata molto nota all’inizio degli anni settanta con una serie di album eccezionali come It hurts so good, Caught up, Still caught up e Feelin’ bitchy. In quei lavori Millie Jackson ha affinato uno stile inconfondibile: un soul morbido e abrasivo allo stesso tempo, capace di esprimere grande sensualità e una decisa assertività sessuale.

Jackson aveva fatto sue le istanze di libertà sessuale delle grandi blueswomen degli anni venti e le aveva traghettate negli anni settanta del femminismo della seconda ondata e delle lotte per i diritti civili. La musica di Millie Jackson non è mai stata politicizzata nel senso ovvio del termine, ma dava voce a un nuovo tipo di donna afroamericana.

Anche il suo stile colloquiale, pieno d’intermezzi parlati (in certi casi addirittura “rappati”, molto prima che il rap esistesse), la rendeva una sorta di confidente con cui si poteva parlare di tutto: di corna, di delusioni amorose ma anche del lavoro che non c’è, delle bollette da pagare. Poi ovviamente Millie parlava di uomini, i suoi e quelli delle altre, molto spesso raccontati come sfigati, alcolizzati, violenti, sfaccendati e col pene piccolo. Non c’era tema di cui Millie Jackson non potesse parlare e il suo linguaggio era sempre diretto, pieno di parolacce e di doppi sensi. Dopo una performance di Millie Jackson i discorsi di Samantha di Sex and the city sembrano melensaggini uscite da uno di quei vecchi diari di Hello Kitty con il lucchetto rosa.

Oltre al linguaggio esplicito e alle sue straordinarie capacità d’interprete soul, una costante di tutti gli album di Millie Jackson degli anni settanta era che contenevano, in mezzo a tanto soul, funk, disco e rhythm’n’blues, sempre un pezzo country. Millie Jackson sa che lo spirito originario della sua musica è nel country che sentiva nel sud: in quella franchezza rurale, in quel racconto in prima persona di gente semplice che snocciola i propri guai senza filtri e che se c’è da dire una parolaccia la dice. Con gusto. Per questo Millie Jackson aveva sempre voluto fare un album country, ma la sua casa discografica gliel’aveva puntualmente impedito: la considerava un’artista “urban”, un’interprete di quell’estetica da cinema blaxploitation, romantica e un po’ freak ma soprattutto, sempre e comunque, ipersessuata, sboccata e provocatoria. Eppure nella storia della musica afroamericana non sono mancati gli album country realizzati da artisti neri: nel 1965 Ray Charles aveva aperto la strada con Modern sounds in country and western music e poi ci sono state le incursioni nel genere di Tina Turner, delle Supremes e di molti altri.