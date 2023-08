Warren Ellis è un violinista e compositore australiano; dal 1993 è un collaboratore fisso di Nick Cave e nel 2022 ha scritto un libro intitolato Nina Simone’s gum, la gomma di Nina Simone.

In questo lavoro che è un po’ memoir, un po’ flusso di coscienza e un po’ riflessione culturale, Ellis racconta del giorno del 1999 in cui ha visto per la prima e unica volta in vita sua Nina Simone cantare. L’occasione era il Meltdown festival organizzato dall’amico Nick Cave e il luogo era la Royal Festival hall di Londra. Simone all’epoca aveva 66 anni ed era una donna precocemente invecchiata, malferma sulle gambe (girava su una sedia a rotelle o con un deambulatore) che voleva essere annunciata al pubblico come Doctor Nina Simone. Aveva licenziato il bassista della sua band in aereo (“Non importa, il basso lo faccio io con la mano destra al piano”, avrebbe detto al tecnico del suono) e in camerino, mezz’ora prima dello show, aveva chiesto champagne, una striscia di coca e delle salsicce.

Le richieste di un genio

La Nina Simone del 1999 non era però una vecchia diva capricciosa, era soprattutto un genio. Anzi, era solo un genio. Dei geni non si giudicano le stranezze: se Beethoven avesse chiesto coca, champagne e salsicce gli avrebbero portato coca, champagne e salsicce senza discutere. E Nina Simone, Doctor Nina Simone, fu trattata come il genio che era. Tutti la temevano, temevano le sue sfuriate e i suoi improvvisi cambi di umore, e quando si è trascinata sul palco, lasciando il deambulatore dietro le quinte, pubblico e organizzatori non sapevano cosa aspettarsi.

Simone si è seduta al piano e, dopo un inizio poco promettente, una Black is the color of my true love’s hair in cui la sua voce si sentiva appena, si è alzata di nuovo in piedi, si è rivolta al pubblico con il pugno alzato e ha urlato “Yeah!”. Da quel momento in poi lo show è stato grandioso. Ed Ellis, seduto nelle prime file, lo divorava con lo sguardo. Aveva registrato ogni movimento della musicista che, subito prima di posare le dita sulla tastiera, si era asciugata la fronte con un asciugamano e si era tolta una gomma da masticare dalla bocca e l’aveva appiccicata al piano. Ellis era rimasto fissato su quella gomma da masticare: guardava il concerto, ma sapeva che su quel pianoforte c’era attaccata una reliquia. Una sorta di oggetto magico, di feticcio che assorbiva l’energia, il genio, la rabbia, il carisma, la musica di quella donna portentosa che aveva studiato duramente per diventare concertista classica ma poi, visto che era nera e negli Stati Uniti degli anni cinquanta di concertiste nere non ce n’erano, si è dovuta reinventare come Nina Simone. Di professione genio.

Finito il concerto, Warren Ellis, non visto, ha staccato la gomma masticata di Nina Simone dal piano, l’ha avvolta nell’asciugamano con cui si era asciugata la fronte e l’ha messa in un sacchetto di plastica del negozio di dischi Tower Records. Ha conservato quella reliquia tutta la vita e di quella gomma masticata ha perfino fatto una serie di calchi: la considera un oggetto sacro, un catalizzatore per la sua creatività, un gioiello rituale.

In quella gomma-reliquia c’era l’essenza trasformativa del genio di Nina Simone. “Quando è tornata a sedersi al piano dopo la prima canzone”, scrive Ellis, “abbiamo assistito alla più incredibile delle trasformazioni. La sua voce si è risollevata e lei sembrava rinata. Batteva forte sui tasti e la voce sembrava sfidare le limitazioni del suo corpo. Si vedeva come sentiva le urla del pubblico. Le assorbiva, ne faceva il carburante per correre verso quel genio che ha definito la sua vita di artista”.