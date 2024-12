Cento anni fa, il 31 ottobre del 1924, nasceva a Milano Enrico Baj, maestro della neoavanguardia e sensibilissimo sismografo, fino al 2003, anno della sua morte, degli aspetti più grotteschi della società dei consumi e del capitalismo. La sua città gli dedica una retrospettiva, Baj chez Baj, a cura di Chiara Gatti e Roberta Cerini Baj, nella sala delle cariatidi di palazzo Reale. A pochi metri, una coincidenza che all’artista non sarebbe sfuggita, da un’affollatissima mostra dedicata a una delle sue massime ispirazioni, Pablo Picasso.

Per Enrico Baj tornare nella sala delle cariatidi è un po’ come tornare a casa: proprio qui nel maggio 1972 avrebbe dovuto esporre una delle sue opere più spettacolari e ambiziose, I funerali dell’anarchico Pinelli. La grande tavola polimaterica è dedicata alla morte, avvenuta il 15 dicembre 1969, del partigiano e anarchico Giuseppe Pinelli precipitato dalla finestra della questura di Milano dopo 48 ore di fermo e di interrogatorio per accertamenti sulla strage di piazza Fontana. Un attentato a cui, è stato dimostrato, era estraneo. La mattina del giorno dell’inaugurazione dell’opera di Baj, il 17 maggio 1972, fu ucciso in un attentato terroristico Luigi Calabresi, commissario capo dell’ufficio politico della questura di Milano, accusato da una parte dell’opinione pubblica di aver causato la morte di Pinelli. Cominciavano gli anni di piombo e l’opera di Baj, già montata nella sala delle cariatidi, non fu più inaugurata e nessuno potè vederla fino al 2000, quando fu riallestita nella galleria milanese Giò Marconi. Solo nel 2012 fu finalmente esposta nella sala delle cariatidi e oggi ci torna come perno centrale di una ricca mostra retrospettiva.

I funerali dell’anarchico Pinelli più che le sue esequie racconta il momento della sua morte. Vediamo il corpo dell’uomo che precipita dall’alto circondato da due ali di folla: a sinistra il popolo, con una bandiera anarchica che sventola e a destra i generali (un motivo che ricorre nell’arte di Baj), con le loro medaglie al petto e armati di manganello. Il 1972 era anche l’anno dei Funerali di Togliatti di Renato Guttuso e il lavoro di Baj oggi ci sembra una risposta profondamente anarchica all’ortodossia e al neorealismo socialista del pittore siciliano.

L’opera di Baj non è però solo uno sberleffo: vederla montata in tutta la sua grandezza nella sala per cui è stata pensata è emozionante. Se Guttuso è ancora realista con il suo chiaroscuro deciso e fiduciosamente modernista nella sua creazione di un pantheon comunista raccolto intorno al feretro di Palmiro Togliatti (nel quadro compaiono ben riconoscibili Lenin, Stalin, Enrico Berlinguer, Angela Davis e Antonio Gramsci), Baj è già postmoderno e sfugge a qualunque tentazione di realismo (socialista e non), facendo quello oggi chiameremmo una riappropriazione, o forse un mashup, di Guernica di Picasso. La grande tela picassiana fu dipinta nel 1937 per denunciare il bombardamento da parte delle truppe fasciste di Francisco Franco (insieme agli alleati tedeschi e italiani) della cittadina basca di Guernica, ancora fedele alla repubblica: fu una delle pagine più sanguinose della guerra civile spagnola. Nel 1953 Guernica fu esposta a Milano, proprio nella sala delle cariatidi di palazzo Reale, per volontà di Picasso, che vedeva nel grande salone che portava ancora i segni dei bombardamenti la sua sede ideale. Per gli artisti milanesi e italiani fu la rivelazione di un’arte moderna che poteva essere fortemente politica senza per forza risultare didascalica o declamatoria. Guernica era la nuova pittura di storia.