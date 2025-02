“Il disegno è la probità dell’arte”, diceva il pittore francese Jean-Auguste-Dominque Ingres all’inizio dell’ottocento. E per probità non intendeva solo onestà, ma voleva dire che il disegno è la base di tutto, il primo modo per fissare l’immaginazione e trasformarla in forma. Una volta fatto il disegno, diceva, i tre quarti del quadro anche della più gigantesca, ambiziosa tela di storia sono fatti. A quel punto manca solo il colore, ma il resto c’è tutto: il ritmo, il tono, gli spazi, le figure. E soprattutto il racconto. Ingres sarebbe morto nel 1867 senza sapere cosa fosse il cinema, ma probabilmente afferrerebbe meglio di chiunque altro il senso della mostra A kind of language: storyboards and other rendering for cinema, aperta all’Osservatorio della Fondazione Prada a Milano fino all’8 settembre.

Guardando i più di ottocento render, storyboard, bozzetti e semplici appunti di altrettanti film che vanno dagli anni venti del novecento al 2024, la prima cosa che colpisce è la potenza del segno. Bello o brutto che sia, sbrigativo o curato, generico o ben riconoscibile, appena abbozzato o denso di dettagli, un disegno è sempre all’origine di una grande sequenza cinematografica che ci è rimasta nella memoria.

Dai robusti storyboard per I dieci comandamenti di Cecil B. DeMille (1956) in cui si sente l’eco delle illustrazioni bibliche di Gustave Doré, fino al segno ingarbugliato di una penna che tocca appena il foglio negli appunti visuali di Pasolini per Mamma Roma (1962), dai quadri scenografici realizzati per Il grande dittatore di Charlie Chaplin (1940) fino ai segni misteriosi, quasi dei semi sparpagliati sulla carta, di certi disegni preparatori di Matthew Barney per il suo ciclo Cremaster (1994), il disegno è sempre all’origine di una grande idea, ed è proprio quello che permette alle tante, tantissime persone che realizzano un film di sintonizzarsi con la visione del regista. In alcuni momenti il disegno sembra assente: per esempio nei fogli di Ingmar Bergman per Persona (1966) che sono più un diario di lavoro che un vero e proprio storyboard o nei moodboard di Wim Wenders per Il cielo sopra Berlino (1987), pieni di foto della città scattate dallo stesso regista. Però quello è emerge sempre è un disegno mentale: un processo creativo catturato nelle sue primissime fasi.