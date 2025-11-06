Quando nel settembre del 2000 andò in onda su Canale 5 la prima puntata del reality show Grande fratello il programma fu raccontato dalla stampa come un grande esperimento sociale. Daria Bignardi lo conduceva presentandosi come una sorta di psicologa-filosofa pop con il compito di aiutare il pubblico a decifrare le dinamiche sociali, umane e amorose tra i concorrenti chiusi in una casa videosorvegliata 24 ore su 24. Le domande che si facevano i telespettatori del 2000 erano: chi si sarebbe innamorato di chi? Chi avrebbe tradito chi? Chi avrebbe ceduto alle avance di chi?

Sono esattamente le stesse domande che il filosofo napoletano don Alfonso, uno dei protagonisti dell’opera buffa di Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte, cercava di stimolare non solo negli altri personaggi ma anche nel pubblico un po’ distratto del Burgtheater di Vienna la sera del 26 gennaio 1790, quando l’opera andò in scena per la prima volta.

Così fan tutte, nonostante la musica di Mozart, non piacque: il libretto di Lorenzo Da Ponte (già collaboratore del compositore in successi come Le nozze di Figaro e Don Giovanni) fu considerato troppo leggero, se non addirittura licenzioso. Un dramma giocoso ambientato a Napoli (che per il pubblico della Vienna di fine settecento era qualcosa di simile a quella che per noi può essere la New York di Sex and the city), in cui due giovani uomini si travestono per capire se le loro fidanzate erano davvero così fedeli come dicevano, era troppo libertino e soprattutto illuminista con la sua non-morale finale per un pubblico che aveva già un piede nel più bacchettone e romantico ottocento.

Nessuno muore in Così fan tutte e i sensi di colpa durano lo spazio di un’aria o di un duetto. La non-morale della storia è affidata a un coro finale che dice: “Fortunato è l’uomo che prende ogni cosa pel buon verso, e tra i casi e le vicende da ragion guidar si fa”. Insomma le corna esistono e non possiamo farci niente, tanto vale prenderla con filosofia e farci guidare dal lume dell’intelligenza. Anche quella emotiva. L’opera infatti, dopo tanti inganni e batticuori, finisce in allegria con un doppio matrimonio.