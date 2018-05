La telenovela della famiglia reale

Il fatto che i matrimoni reali delle ultime generazioni tendano a non durare molto o che Markle sia statunitense e divorziata non fa la minima differenza. È un matrimonio reale e quindi, a parte qualche eccezione come quei bolscevichi del Guardian, viene descritto in modo tale da far pensare che la realtà si sia fatta da parte e sia stata sostituita da una favola di Hans Christian Andersen.

Ormai i mezzi d’informazione trattano i reali come se fossero non persone in carne e ossa ma personaggi di una fiction. La regina Elisabetta è la matriarca, una presenza fredda e distaccata che incombe su tutto, trattata con rispetto a causa della sua età (ormai ha 92 anni) e della capacità che ha dimostrato nei suoi 66 anni di regno di non dire mai nulla che suscitasse la minima sorpresa. Il suo ancora più anziano marito, che ricopre da tempo il ruolo del vecchio burbero e la cui schiettezza fa da contraltare alle banalità della moglie, ormai non si vede quasi più, tranne quando entra o esce da un ospedale.

Del loro primogenito Carlo, che un tempo era il giovane erede promettente, oggi si parla come se fosse un po’ matto. È diventato una caricatura, anche per colpa sua: la storia è cominciata anni fa, quando avrebbe confessato che gli piace parlare con le piante del suo giardino. Agli occhi del pubblico e dei giornalisti, la presunta pazzia è stata confermata quando ha detto che Camilla, la seconda moglie, sarebbe stata una regina migliore di Diana. Quanto sia giusta questa immagine di Carlo non lo sa nessuno, tranne gli amici più stretti, ma si continua a insistere sul tema, come ha fatto di recente un libro in cui si sostiene che la tavoletta del suo bagno lo accompagna dovunque vada, per evitare che le regali natiche debbano posarsi dove si sono posati sederi meno regali. A me sembra un’esagerazione, ma ormai ci credono quasi tutti.

Intanto la defunta e rimpianta Diana, che nel Regno Unito è considerata una santa, vittima della freddezza emotiva della famiglia reale, incombe su tutto come il fantasma di Banco nel Macbeth di William Shakespeare. Altri personaggi minori entrano ed escono di scena, come il fratello di Carlo, Andrew, che viene dipinto come un uomo rovinato dalle cattive amicizie e da una ex moglie (Sarah Ferguson) che si lascia dietro una scia di conti da pagare. William, apparentemente privo di opinioni come la nonna, recita il ruolo dell’obbediente marito di Kate, ritratta in una recente serie televisiva – non so se giustamente o ingiustamente – come una sorta di lady Macbeth, che istiga il marito all’azione.