La presidenza Macron fa i conti con il suo lato oscuro

E che, nonostante i vertici fossero a conoscenza dei loro comportamenti, sono stati protetti per oltre due mesi e mezzo da tutto l’apparato statale, dalla presidenza fino ai suoi ministri, come quello dell’interno, e le sue istituzioni, come la prefettura di polizia. Difficile trovare un precedente, se si esclude il clima da servizi segreti paralleli successivo al 1968, quando era proprio lo stato a orchestrare la violenza che sosteneva di combattere.

Sembra quindi che la presidenza Macron abbia privatizzato le operazioni di ordine pubblico. Dopo essere stata la prima manifestazione sindacale per la festa dei lavoratori a essere divisa e vietata, con il pretesto della presenza di casseur vicino al ponte di Austerlitz, il 1 maggio 2018 abbiamo assistito anche a questa innovazione: del personale dell’Eliseo che, infiltrato in seguito a ordini provenienti dall’interno del dispositivo di polizia, non ha esitato ad agire come agente provocatore.

Non è da escludere neppure che anche i loro misfatti siano più numerosi, come dimostrano la loro facilità a imporsi sulle forze di polizia impegnate sul campo, la loro capacità di sottoporre a fermo i manifestanti vittime dei loro colpi e i loro contatti all’interno della prefettura di polizia, che gli permettono di ottenere informazioni.

Due collaboratori della presidenza della repubblica, Alexandre Benalla e il suo socio Vincent Crase, sono stati colti con le mani nel sacco: falsi poliziotti ma veri picchiatori di manifestanti durante le proteste del 1 maggio 2018. Non è da escludere che questi irregolari protetti dall’Eliseo siano più numerosi, come suggerisce il mistero di un terzo uomo, Philippe Mizerski, anche lui presente durante le manifestazioni.

Per loro l’ordine può tranquillamente fare a meno della legge e spesso si servono del disordine per i loro obiettivi. Scagnozzi che se ne infischiano delle regole e delle convenzioni, ambiziosi passati dai servizi d’ordine di organizzazioni militanti ai palazzi presidenziali, e protetti poi da permessi speciali, con il servizio di sicurezza dell’Eliseo ad autorizzare questa scorciatoia amministrativa, sono la prova di questo sistema criminale che si nasconde nelle pieghe oscure di una politica ostaggio dell’ossessione del potere.

Le immagini girate il 1 maggio in piazza della Contrescarpe, nel quinto arrondissement di Parigi, mostrano in azione degli aguzzini e non dei servitori della repubblica. Di quelli che menano facilmente le mani e che fanno comodo durante i colpi di mano politici. Questi dilettanti usciti dai ranghi scimmiottano i professionisti della sicurezza, senza accettarne però i limiti.

Come spiegare che un giovane uomo che ha come unica esperienza quella nel servizio d’ordine del Partito socialista e poi di En marche! potesse occupare con una tale libertà, e pari irresponsabilità, un ruolo così importante? Come giustificare la sua funzione di sicurezza, stranamente occultata nell’organigramma ufficiale, quando esiste un’unità specializzata dotata di grandi mezzi, ovvero il Gruppo di sicurezza della presidenza della repubblica (Gspr), composta di gendarmi e poliziotti, tutti professionisti dotati d’esperienza?

Il panico che oggi si diffonde nella corte di Macron e tra i deputati di La république en marche non potrà facilmente dissipare questa verità evidente: per scelta e per volontà dello stesso presidente della repubblica, Alexandre Benalla aveva uno spazio tanto smisurato quanto incomprensibile, visti il suo percorso personale e il dispositivo di sicurezza.

Una verità evidente Lungi dall’essere relegato in secondo piano, Alexandre Benalla dimostrava spesso e volentieri la sua importanza nel dispositivo presidenziale, come ha potuto constatare Mediapart al palazzo di Chaillot, in occasione dei sopralluoghi precedenti all’ intervista con Emmanuel Macron del 15 aprile 2018 . Con il pretesto della sicurezza, Benalla voleva decidere personalmente come organizzare l’incontro, senza che nessuno, all’Eliseo, lo rimettesse al suo posto.

Con il titolo di capo di gabinetto, Alexandre Benalla era il “signor sicurezza” del capo di stato, incaricato di proteggere i suoi segreti e la sua intimità. Uomo di fiducia, alloggiava al quai Branly in una dépendance dell’Eliseo, la stessa nella quale l’ex presidente François Mitterrand aveva sistemato le protagoniste della sua vita privata, tenuta nascosta per così tanto tempo, ovvero sua figlia Mazarine Pingeot e la madre. Oltre al fedele collaboratore che ne fu il guardiano fino al suo suicidio nel 1994, lo stravagante François de Grossouvre.

Ma è più raro scoprire questi suoi protagonisti nel cuore del dispositivo di stato e non più ai suoi margini. Messo improvvisamente sotto le luci dei riflettori, Alexandre Benalla si rivela in realtà un personaggio centrale dell’avventura presidenziale di Emmanuel Macron. Dalla campagna elettorale al palazzo dell’Eliseo, altre immagini lo mostrano onnipresente e indispensabile, vicinissimo al candidato di ieri e capo dello stato di oggi. La ragione è semplice: non è un collaboratore di Emmanuel Macron come tutti gli altri.

Non è la prima volta, e non sarà l’ultima, che la cronaca mette in evidenza fino a che punto il potere personalizzato che caratterizza l’assolutismo presidenziale francese si porti dietro una corte ambigua e improbabile di persone abili e di parvenu, che offrono al potere i propri talenti e la loro audacia illegali.

Ancor prima che fossero rivelati i suoi atti, Alexandre Benalla era al di fuori del diritto comune, dell’ordinaria amministrazione e del quadro amministrativo. È per questo che le sue azioni personali chiamano in causa la responsabilità politica di colui che l’ha scelto e nominato: Emmanuel Macron, e nessun altro. Solo questa scelta presidenziale, tra capriccio monarchico e desiderio personale, può spiegare l’indulgenza e la protezione di cui ha goduto il suo “signor sicurezza”, dopo i fatti del 1 maggio. Nel momento stesso in cui era passibile d’incriminazione per vari reati, come colpi e ferite volontari (articolo 222-13 del codice penale), ingerenza nell’esercizio della funzione pubblica (articolo 433-12) e così via, veniva coperto dall’apparato statale.

Campanello d’allarme

Noto per il suo rigore nelle sue precedenti funzioni di prefetto, il capo di gabinetto Patrick Strzoda ha dovuto invece accontentarsi di una sanzione benevola, appena due settimane di sospensione. La versione che oggi, per bocca del portavoce della presidenza, tenta di giustificarlo, non sembra preoccuparsi della verosimiglianza, poiché sostiene che Alexandre Benalla il 1 maggio fosse in congedo.

Come se un dipendente potesse prendere dei congedi in un giorno già di per sé festivo. Non solo non è stato automaticamente licenziato per giusta causa, rimanendo al contrario all’interno del personale dell’Eliseo, ma non è stata neppure interpellata la giustizia, nonostante l’articolo 40 del codice di procedura penale lo imponesse: “Ogni autorità costituita, ogni pubblico ufficiale o funzionario che, nell’esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di un reato o di un crimine è tenuto a comunicarlo immediatamente al procuratore della repubblica e di trasmettere a tale magistrato tutte le informazioni, i processi verbali e gli atti a esso relativi”.