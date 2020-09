Senza troppo clamore la Verily, azienda della Alphabet dedicata alla sanità, ha lanciato Coefficient Insurance. Era solo questione di tempo prima che il gruppo a cui fa capo Google facesse il suo ingresso nel settore dell’assicurazione sanitaria, tanto che viene da chiedersi perché abbia aspettato così a lungo. Grazie all’intima conoscenza della nostra vita quotidiana, dei nostri contatti e dei nostri sogni messa a disposizione da Google, da anni la Alphabet può valutare la nostra esposizione al rischio meglio di qualsiasi compagnia assicurativa.

Inizialmente la Coefficient si concentrerà su un settore relativamente secondario, quello delle polizze con cui i datori di lavoro si proteggono dalla volatilità dei costi sanitari, ma coltiva un piano più ambizioso che prevede la conquista del resto del settore. Secondo i dirigenti della Verily, l’azienda potrebbe cominciare presto a seguire i dipendenti attraverso gli smartphone e addirittura indirizzarli verso uno stile di vita più salutare.

Non è la prima volta che una grande azienda tecnologica cerca di rivoluzionare il settore dell’assistenza sanitaria. Di recente sia Alexa (Amazon) sia DeepMind (Alphabet) hanno conquistato i titoli dei giornali grazie ai discussi contratti firmati con il servizio sanitario nazionale del Regno Unito. La Apple ha collaborato con la compagnia assicurativa Aetna, un’app che usa i dati degli Apple Watch per premiare gli utenti che hanno stili di vita più salutari. Alla fine del 2019 Facebook ha lanciato Preventive Health, uno strumento che consiglia agli utenti di sottoporsi a controlli regolari in base all’età e al sesso. Tutto questo succedeva prima che arrivasse il covid-19, che ha reso i sistemi operativi gestiti da Google e Apple essenziali per il tracciamento digitale.

Non ci sono solo aspetti negativi. In alcuni casi – come il tracciamento di contatti per contenere la pandemia, in cui i colossi della tecnologia hanno seguito le istruzioni degli esperti di privacy – può perfino essere un intervento lodevole. Ma è probabile che l’ultima mossa della Alphabet, circondata dalla promessa retorica di ridurre il carico sui sistemi sanitari regalando agli utenti un’analisi approfondita del loro stile di vita, si rivelerà piuttosto discutibile. Come succede con molti servizi forniti dalla Silicon valley, in pochi riflettono sulle probabili riconfigurazioni di potere tra i gruppi sociali – i malati e i sani, gli assicurati e i non assicurati, i dipendenti e i datori di lavoro – che con ogni probabilità saranno innescate una volta esaurito il clamore iniziale della notizia. Bisogna essere molto ingenui per credere che un sistema di sorveglianza digitale più esteso – sul luogo di lavoro ma anche a casa, in auto e ovunque ci porti il nostro smartphone – possa favorire i più deboli. Certo, potrebbero esserci effetti positivi (un ambiente di lavoro più salutare, forse), ma dovremmo chiederci chi pagherà il prezzo di questa utopia digitale.