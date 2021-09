Queste priorità la guidano fin dal principio, a partire dalla scelta di affidare la distinguished lecture – la più importante lezione pubblica dell’anno – a Yasmin McKay (Nana Mensah), studiosa amata dagli studenti, in corsa per diventare la prima docente nera di ruolo nella storia del dipartimento. E poi quella di non licenziare i docenti più anziani, che il preside definisce “dinosauri ingombranti” e che si vedono ancora come gli unici depositari del canone della letteratura inglese.

The chair è la storia di Ji-Yoon Kim, una donna di origini coreane nominata prima direttrice del dipartimento di inglese della Pembroke university – un’università statunitense immaginaria in cui questo ruolo era stato ricoperto solo da uomini bianchi. Interpretata dalla bravissima Sandra Oh, Ji-Yoon Kim è una donna empatica con un grande senso etico e di giustizia sociale, che si prepara a svolgere il ruolo di direttrice con una serie di priorità: l’attenzione al “cambiamento climatico, al razzismo, al sistema carcerario e all’omofobia”, che per lei sono i problemi principali di oggi.

Da qualche giorno i mezzi d’informazione internazionali dedicano molte riflessioni a The chair, la serie di Netflix scritta da Amanda Peet e Annie Wyman, sceneggiatrice e accademica di Harvard. La rivista statunitense The Atlantic l’ha definita la migliore serie di Netflix da molti anni; secondo il New York Times è una “satira pungente del mondo accademico” mentre per il Time è anche “un racconto piuttosto accurato di quel che significa essere una docente nera nell’università contemporanea”, aggiungendo che “per questo è dolorosa da guardare”.

Misoginia e razzismo

Il lavoro di Sandra Oh non è semplice. Né il ruolo di direttrice né la sua integrità sono sufficienti perché una donna possa cambiare qualcosa in un contesto conservatore come l’università. Di fatto, mentre la serie si propone di celebrare alcuni cambiamenti – oggi negli atenei occidentali cominciano a esservi delle direttrici – ciò che realmente fa è evidenziare quanto la misoginia e il razzismo siano duri a morire in istituzioni conservatrici come l’università.

E infatti, mentre gli studenti chiedono strumenti critici per affrontare il presente e mentre Ji-Yoon difende “l’ecocriticismo, lo sviluppo degli studi di genere e la teoria critica della razza” come linee di ricerca importanti per cambiare la società disuguale nella quale viviamo, le richieste che arrivano dall’amministrazione e dai colleghi vanno nella direzione opposta. Il preside vuole tagliare i costi, ridurre l’organico e aumentare le immatricolazioni, non tanto perché abbia a cuore la dispersione scolastica ma per aumentare gli introiti provenienti dalle tasse universitarie, crollati del 30 per cento nel dipartimento di inglese.

Per questo vuole licenziare i “dinosauri” e reclutare David Duchovny, l’attore che interpretava il detective Mulder in X-files e che nella serie incarna se stesso, presentandosi come la star dello spettacolo che non ha mai letto un articolo accademico ma che può usare la sua fama per attirare studenti. “Mi è capitato di incontrare una persona del genere al mercato agricolo”, dice il preside per convincere Ji-Yoon ad assumerlo. “Ha una casa di campagna da queste parti. Abbiamo iniziato a parlare e ho pensato: ecco il tipo di persona che può rivitalizzare lo studio della letteratura”.