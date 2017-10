I fratelli di Good time sono gli americani di oggi

Film di atmosfere, allucinato, distorto che non perde mai l’eleganza e la profondità nella messa in scena, impiega circa un quarto d’ora per far comparire i titoli di coda i quali vengono spalmati sullo schermo con un’ulteriore dilatazione temporale. Il tutto avvolto da costanti musiche pulsanti, elettriche, che invadono i dialoghi, le conversazioni, fin quasi a sommergerle. Fin dall’inizio, una volta finita la carrellata e penetrati nel building dove si assiste alla conversazione tra uno psicologo e un ragazzo down.

Il film, nella sua diversità stilistica e di temi, ha qualcosa di prossimo al film cileno Una donna fantastica, recensito la settimana scorsa . Anche questo è ipnotico, avvolgente, fluido, piacevolissimo e molto avvincente, ma quello dei Safdie è anche un film adrenalinico. È un film quasi da anni settanta o primi ottanta, ma filtrato al tempo stesso con una sensibilità davvero moderna, mantenendo un equilibrio sapiente dall’inizio alla fine. Si pensa a certo cinema di quel periodo e in particolare agli straordinari film metropolitani di William Friedkin o allo Scorsese di Fuori orario ma volendo anche di Taxi driver, in questa rivisitazione personalissima di tutto un cinema psicotico-psichedelico americano. Non per nulla Scorsese, un sostenitore del film, sarà il produttore del prossimo lungometraggio dei Safdie.

Celebrato con una lunga intervista anche dai Cahiers du Cinéma, dopo David Cronenberg, James Gray e i fratelli Safdie si appresta a recitare nel prossimo film della grande regista francese Claire Denis. Good time è stato presentato all’ultimo festival di Cannes per giunta in concorso, ricevendo molte più lodi dalla critica, e da svariate testate, rispetto alla maggior parte dei film premiati. La pellicola è anche una scommessa vinta commercialmente perché nelle prime cinque settimane ha incassato negli Stati Uniti quasi due milioni dollari.

È la storia di due fratelli disadattati, marginali: uno bello e più sveglio, Connie, interpretato da Pattinson, e l’altro, Nick, con una disabilità mentale ed evidenti difficoltà nel rapportarsi con il mondo, interpretato da Benny Safdie. Nel primo quarto d’ora assistiamo alla fuga di Nick dal luogo in cui è ricoverato, o forse sarebbe meglio dire rinchiuso, e poi a una rapina in banca dei due che si risolve praticamente in farsa. Ma lungo il film apparirà che un po’ tutti sono rinchiusi e che metaforicamente forse lo siamo un po’ tutti noi.

Tutto volge nel caos ma anche nell’ironico. Ci sarebbe da ridere se si prendesse distanza per un momento dagli avvenimenti, ma non c’è il tempo visto il ritmo incessante. A poco a poco emerge invece compiutamente il ritratto di una tragedia esistenziale, intima, all’interno di una rappresentazione implacabile dei meccanismi sociali. Un film di comportamenti e non introspettivo da cui fuoriesce comunque la descrizione, di una precisione chirurgica, di tipologie psicologiche ma anche di esseri umani nella loro interezza. Nelle rispettive interpretazioni, Safdie è eccezionale ma Pattinson giganteggia: Connie si rivela il vero personaggio del film, portandolo sulle sue spalle fino alla fine.

In quella fuga iniziale della rapina andata male – questo è tra i pochi spoiler che faremo – i registi-sceneggiatori, come già in passato coadiuvati dall’eccezionale direttore della fotografia Sean Price Williams, dimostrano una notevole forza pittorico-visiva, oltre che registica, tendente all’astrazione, acuita dall’altrettanto notevole lavoro di montaggio, come per gli altri film firmato da Benny Safdie insieme a Ronald Bronstein, a sua volta geniale regista indipendente ancora oggi sconosciuto in Italia.

Rosso

Se dovessimo fare un paragone dal punto di vista formale con le arti visive diremmo che il film è qualcosa a metà tra la pittura di un Jackson Pollock e la sua action painting (per esempio in certe sequenze di flashback) e un approccio monocromatico puramente concettuale. In macchina esplode lo spray dal colore rosso che serviva da arma durante la rapina: è il caos, implicitamente affiora qualcosa di derisorio, ma soprattutto in quella sequenza il rosso invade definitivamente il campo dell’immagine per dominarla fino alla fine. Mura di palazzi, cancelli, giubbetti o le tantissime luci al neon di questo film notturno, fino alla sequenza fondamentale, anch’essa notturna, nel luna park. Il rosso è anche quello del sangue di quei volti continuamente tumefatti, spesso, se non sempre, per cause risibili. Nick in apertura fugge dalla stanza e dai corridoi dell’ospedale insieme al fratello e subito si trovano nei vicoli della città. Stanze, corridoi, vicoli, sono il leit motiv visivo-architettonico ripetuto incessantemente.

Esprimendo una visione sociale deterministica, le architetture moderne sembrano pensate per imprigionare e alienare: Good time non rinnega del tutto la dimensione delle responsabilità personali. Se i maschi con difficoltà cognitive non sono certo persone mature, i maschi dalle apparenti capacità cognitive si rivelano persone altrettanto immature, quando non gretti, meschini, bassi. Il film dei Safdie rimane però sempre sottilmente umano, tenero verso il ragazzo down, ma in qualche modo anche verso il fratello sveglio, interpretato da Pattinson. Alla fine, per quanto manipolatore sia a getto continuo, in lui appare come una fanciullesca inconsapevolezza, non per assolverlo ma perché visto come il triste e tragico prodotto di un certo sistema culturale americano, maschilista e insieme infantile.