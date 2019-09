Il Martin Eden di Pietro Marcello è libero da ogni confine

Il lavoro della memoria Il Martin Eden di Marcello è un film apparentemente ingenuo, fresco, soave, ovattato, sospeso, avvolgente, profondamente uterino, una nuvola delicata che nasconde una densità stellare da nana bianca. Non somiglia a nulla di quanto visto finora nel cinema d’autore internazionale, pur con tante prossimità. Gioca, mutandolo in poesia, anche sulla tradizione popolare italiana del mélo – emanazione del romanzo d’appendice – perfino del fotoromanzo. Il punto è che lavora sulla memoria, sulle reminiscenze. Ma le sue madeleines – archetipiche, quasi ancestrali in alcuni casi – al contrario di quelle proustiane nulla hanno di aristocratico, sono invece prima di tutto quelle della povera gente, dei proletari, o al massimo della classe media.

Il regista mantiene il titolo originale del romanzo e quindi il nome del protagonista, nella sua liberissima trasposizione letteraria che è anche una trasferta geografica e insieme mentale, simbolica – per noi paese di migranti che ora dimentica ogni pietà per quelli di oggi – e una volta tanto alla rovescia. Non dall’Italia verso l’imperialistica America ma dall’America verso l’Italia. Dopotutto, siamo o non siamo il paese del western all’italiana?

Pietro Marcello annulla e confonde con nonchalance praticamente ogni confine, ogni limite nel suo Martin Eden, e a ogni livello. Come in fondo aveva fatto con i suoi precedenti film, gli straordinari documentari di poesia Il passaggio della linea, La bocca del lupo, Bella e perduta – per citare solo i titoli più noti e importanti – acclamati anche all’estero, compresa la difficile terra di Francia.

La prima qualità del film, forse la più diretta, è quella di far realizzare allo spettatore l’evidenza, l’assoluta naturalezza di questo transfert spazio-temporale tra il marinaio e il proletario, tra l’America e la Campania, in un passato, a volte all’apparenza recente, altre volte meno, ma che forse è un eterno presente (dal quale si vorrebbe però uscire).

La storia del marinaio, che entra in contatto con una famiglia aristocratica, si innamora perdutamente della loro figlia e raggiunge il successo uscendo dalla sua condizione di eterno aspirante artista e scrittore, è una storia di cui il film mantiene la rabbia anticapitalista come pure l’ambiguità ideologica, voluta dallo stesso London, vista la contiguità del romanzo con la vita del suo autore.

In definitiva atemporale, la forma del suo primo film di fiction deve molto a (con)fusione dei limiti spaziali e temporali. Le immagini del girato sono come pastellizzate nei colori, raggiungendo quasi una consistenza vaporosa, una grana pittorica o da foto d’antan, come si diceva in quel passato sospeso raccontato dal regista e come si diceva ancora di recente.

Si affastellano singole inquadrature, talvolta fugaci, altre volte meno, quasi sempre rapsodiche. Un uomo, all’inizio, guarda da una finestra, e pare di vedere un quadro con una luce quasi alla Edward Hopper. Pare anche di (ri)vedere quello che abbiamo dimenticato di vedere. Con occhi nuovi, con il senso della meraviglia.

Bisogna tornare a vedere l’alba, aveva detto Ermanno Olmi. Pietro Marcello lo fa. La sequenzialità è intesa come flusso della coscienza e il cinema come flusso ipnotico, prossimo al senso in cui lo intendevano i surrealisti.

Piacevolissimo sconcerto

Il cinema è qui, come nel passato, un grande, potente, riattivatore di immagini sedimentate nel profondo della nostra coscienza. Queste immagini si incrociano nella parte iniziale con materiale di repertorio, immagini sceltissime che si immergono al girato con altrettanta disinvoltura, raggiungendo una totale osmosi, una dimensione trasognata, come rimarcano nella nota di regia Pietro Marcello e lo scrittore Maurizio Braucci, autori a quattro mani della sceneggiatura.

Le questioni sono importanti, anche gravi, eppure ci sono una dolcezza e una leggerezza incredibili, stacchi musicali inattesi che divertono e immagano, quasi incongrui o iconoclasti. Pietro Marcello non sa che farsene dell’ortodossia, ibrida a piacimento. L’unico pericolo è che, alla lunga, questa leggerezza possa ritorcersi contro, e la narrazione, la drammaturgia, le tematiche possano essere svilite e l’insieme perdere forza. Ma a un certo momento, le immagini di repertorio fondamentalmente si arrestano.

Prima di arrivare a questo, grande è l’abilità di Marcello e dei suoi due montatori nel creare dubbio, incertezza, intrigare lo spettatore, il quale a tratti si chiede se la sua visione sia immersa nel girato o nelle immagini di repertorio. In altre parole lo porta a chiedersi in quale mondo si trova. Quando si arriva a una cascina nella campagna si ha il dubbio che siano tornate le immagini di repertorio, dubbio che si dissolve all’apparire di Luca Marinelli. Lo sconcerto che provoca è piacevolissimo, in realtà. Il senso dello spazio, anche quando filma nelle abitazioni, come quella della famiglia di Martin Eden, oppure la grande festa di società – sequenza magica che sarebbe valsa la pena far durare di più – è sorprendente. Si vuole restare sospesi lì dentro.

Stesso discorso per le immagini di repertorio, che abbiano un sapore anonimo, lembi di una memoria sia singola sia collettiva, oppure che rievochino qualcosa del grande cinema, quello di Dreyer, Bergman, Murnau. Frammenti iconici, potenti e spesso imponenti. A volte ieratici. Il tempo di un istante, ma fortissimo, bruciante quasi. Opera di meta-cinema, questo Martin Eden è una sapiente rivisitazione mnemonica del novecento, di quello che è andato e mai più tornerà. Del novecento degli umili, che Marcello fa assurgere a Novecento con la N maiuscola. Il regista ce lo fa riassaporare per fugaci momenti, come per renderci ancor più consapevoli di quel che è andato perduto e di quel che non sappiamo più vedere. I suoi frammenti, la sua frammentazione della memoria sono agli antipodi del postmoderno.

L’attore perfetto

Ancorando Martin Eden dal mare alla terra ferma napoletana, il regista trova l’attore perfetto in Luca Marinelli, come volto e come interprete. Nel suo caso i due aspetti sono davvero inscindibili. Marinelli ha una presenza dolce e magnetica dall’inizio alla fine, passa da una sequenza all’altra come fossero altrettante bolle sognanti dando però come interprete carne e sangue a un racconto politico e socioantropologico.

Al contempo il suo volto, fondamentale perché bello ma con i caratteri marcati della napoletanità – intesi come espressione di autenticità perduta, di vita vissuta – non ha nulla di quelli acqua e sapone del cinema di oggi, quintessenza di un cinema omologato che tende al marketing. Anche qui, Marcello annulla e rovescia confini che sembravano certi, rievoca bellezza del tempo che fu. Anche nella consistente dimensione politica, il regista annulla limiti e confini (del racconto storico, del dramma, della storia umana in quanto tale) quasi elaborando un suo metacinema – del tutto inedito e personale in questo film che si vuole anche riflessione indiretta sul cinema e sullo sguardo unico che esso ha posto sulle cose nel corso del novecento – prende come una dimensione metastorica.