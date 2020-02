Ad Angoulême il fumetto dà voce anche alla realtà della protesta

Poca presenza italiana Già da qualche anno il giovane direttore artistico Stéphane Beaujean ha innovato su vari aspetti in seguito alle polemiche di alcuni anni fa riguardo all’insufficiente attenzione riservata alle donne. Attenzione molto migliorata a tutti i livelli, compresa la selezione dei titoli che, in linea più generale, guarda molto da vicino alle tendenze e alle produzioni più innovative del fumetto francofono e internazionale. Su questo aspetto, c’è da fare un solo vero appunto. L’insufficiente attenzione, a nostro avviso, ancora riservata nella selezione alla produzione del fumetto d’autore italiano. Quest’ultima è tra le migliori al mondo e legge in maniera forte e originale quanto accade in Italia e nel mondo contemporaneo facendo spesso molto meglio rispetto ad altri mezzi d’espressione, cinema compreso.

Come è d’obbligo passiamo ad alcune considerazioni sui premi assegnati in occasione della 47ª edizione del più importante festival europeo dedicato solo al fumetto (quello di Lucca, per esempio, è infatti dedicato anche ai videogiochi, come indica la sua denominazione Lucca Comics & Games). Non casuale, ovviamente, perché i due aspetti, alta produzione e tipologia di festival, sono aspetti speculari.

Il direttore di un festival che, la sera della premiazione ufficiale, fa salire sul palco un folto gruppo di manifestanti che protestano contro il governo lasciandoli parlare a lungo, è un’immagine impensabile in qualsiasi festival di settore italiano e forse anche in Francia, se si pensa all’ufficialità di Cannes.

In Révolution–Liberté, vincitore del Fauve d’or, la storia del terzo stato coabita con quella dei più agiati per costruire insieme la Storia

Giovani ma probi, come si sarebbe detto un tempo, perché questo gigantesco affresco dedicato a una rivoluzione come quella francese, che ha dato diritti a tutti affermando una nuova visione dell’uomo e dei rapporti con il potere, ha richiesto per la prima parte – di ben 336 pagine – cinque anni di lavoro. Suddivisa su tre volumi per un totale di mille pagine, molto documentata, appassionante, qui la piccola storia, quella della persona più povera o dei membri più ai margini del terzo stato, coabita con quella dei più agiati e colti per costruire insieme la Storia, con la S maiuscola. Se il lavoro grafico-visivo è raffinato, il tratto è fine, vivo e preciso e sembra dare nuova vita a certa iconografia dell’epoca a cui s’ispira.

Non apprezziamo una certa tendenza italiana a lamentarsi sistematicamente, spesso sinonimo del più basso provincialismo, ma è vero che qui i nostri autori sono tra coloro che sanno meglio coniugare la sperimentazione, ibridando elementi dai mezzi d’espressione più disparati, con un’interrogazione penetrante sulle questioni più gravi a cui è confrontato il mondo contemporaneo. Ma qualcosa si muove, e quest’anno è stato selezionato un capolavoro come Atto di Dio di Giacomo Nanni, uscito da noi la primavera scorsa con postfazione di Gipi (riproposta anche nell’edizione francese).

Un’attualizzazione che se non reinventa o trasfigura, dimostra però di essere sensibile, ispirata. E se un’opera come quella di Nanni è infinitamente più sperimentale e innovativa, dagli accostamenti multipli e inattesi, bisogna però riconoscere che il premio assegnato dalla giuria sembra aver guardato con intelligenza alla situazione francese in particolare e internazionale in generale, sempre più incandescente sulla questione dei diritti, quelli sociali come quelli più elementari. Il libro stesso, d’altra parte, lancia delle strizzatine d’occhio alla contemporaneità, visibili ma discrete, al fine di non alterare la credibilità storica della ricostruzione e la veridicità delle atmosfere. E sembra aver voluto aiutare un titolo del genere anche sul piano finanziario che, se ha dietro il prestigioso editore letterario Actes Sud che da dieci anni investe sul fumetto con due collane di alto livello, è nondimeno di difficile, complessa e costosa produzione.

La potenza del minimalismo

Il secondo premio, il Fauve speciale della giuria, è andato al graphic novel Clyde Fans del canadese Seth, che Internazionale ha nominato miglior graphic novel dell’anno (Coconino press l’editore italiano). Questo è un libro al quale si sarebbe potuto assegnare sia il Fauve d’or, tale è l’importanza dell’opera come dell’autore, sia il Grand prix che è assegnato ogni anno prima dell’inizio del festival dai suoi pari a un maestro del fumetto francofono o straniero, riconoscimento alla carriera che comporta, anche se non sempre, oltre a una grande mostra di consacrazione una sorta di co-direzione artistica con il festival.

Seth ha impiegato anni per realizzare quest’opera minimalista ma di grande potenza e profondità introspettiva sulla condizione umana, ambientata nel Canada inglese e che si snoda su vari decenni. Un’opera che incanta oltre a far riflettere malgrado l’apparente prosaicità di un racconto incentrato sulle banali fenomenologie della vita quotidiana, perché quello di Seth è un viaggio interiore avvolto in un manto di malinconia e impregnato di vera poesia. Con questo racconto di oltre cinquecento pagine, crudele e umano insieme su due fratelli specularmente opposti, Seth è definitivamente un candidato per il Grand Prix.