Cosa lega i fascisti giapponesi nostalgici, la pesca a strascico, gli ecowarrior, la povera gente sfruttata senza ritegno nelle miniere peruviane o i narcotrafficanti?

Lo scoprirete in parte sull’ultimo numero di Internazionale, che pubblica un’anticipazione di 15 pagine a colori (con una colorazione realizzata da Patrizia Zanotti in esclusiva italiana per il giornale) di Oceano Nero, una nuova avventura di Corto Maltese, e poi in maniera più completa dal 1 settembre, quando il volume arriverà in libreria.

Dopo la versione classica di Juan Dìaz Canales e Rubén Pellejero (un’altra storia della coppia spagnola è prevista per la primavera dell’anno prossimo), il nuovo Corto Maltese dovrebbe essere il primo di una serie dove l’eroe di Hugo Pratt sarà liberamente interpretato da firme del fumetto internazionale. Il titolo segna l’esordio editoriale di Cong, la società che gestisce i diritti dell’opera di Hugo Pratt in tutto il mondo.

Ma non è solo questa la novità. Bastien Vivès, che tra gli autori francesi della nuova generazione è il più vicino ai giovani e al manga (si veda la saga di Lastman uscita per Bao), e lo sceneggiatore e documentarista Martin Quenehen ci regalano il primo Corto Maltese trasposto totalmente in epoca contemporanea. Per l’esattezza, alla vigilia dell’11 settembre, durante e subito dopo.

In un bianco e nero arricchito dal grigio del retino, con Vivés siamo nel segno delicato e mobile, anzi nel trionfo del segno grafico. Il risultato nell’insieme è ammirevole, malgrado sia praticamente impossibile eguagliare la densità nella semplicità del segno grafico che Hugo Pratt ha elaborato, dove sono fuse la lezione della pittura calligrafica cinese e del grande disegnatore di fumetti statunitense Milton Caniff, quella di Matisse e di tanti illustratori, anche poco noti, l’arte astratta, molto amata da Hugo Pratt, e la poesia, che Pratt vedeva come l’arte suprema, per la sua sintesi che produce immagini forti. Una riprova è contenuta nella Trilogia delle religioni, uscita a luglio per Rizzoli Lizard, dove sono riuniti tre magistrali romanzi a fumetti dell’autore veneziano in cui si analizza, come rilevato a suo tempo dallo stesso Pratt, il rapporto tra religioni (o credenze), follia e rivoluzione (o rivolta), lontani da facili schematismi.

Orizzonte sempre più ampio

Naviga davvero in un oceano nero, inteso in senso letterale e figurato, questo nuovo Corto Maltese dei tempi moderni. È denso nelle atmosfere, soprattutto nella parte in Giappone, sensibile nei paesaggi, soprattutto quelli peruviani, nonostante non siano il punto di forza di Vivés, all’opposto di Pratt. Metafisico nelle sequenze di notte o nell’inquadrare le geometrie di un asettico motoscafo. Sul piano narrativo è ricco non solo di colpi di scena, ma anche di micro colpi di scena al loro interno e di ribaltamenti di situazioni che sembrano consolidate: non si va mai nella direzione che ci si aspetta. L’orizzonte tematico è ampio come quello dell’avventura, perché la vera avventura è così: imprevedibile. Non può che tornare in mente il primo graphic novel di Milo Manara con protagonista Giuseppe Bergman, H.P. e Giuseppe Bergman (1978), dove l’H.P. del titolo, il maestro d’avventura in una realtà moderna che non sa più cosa essa sia perché vige l’alienazione, era ovviamente Hugo Pratt.