Dopo la grande apertura con gli italiani (ma in concorso la settimana prossima arriverà l’attesissimo Nostalgia di Mario Martone), in tutte le sezioni a Cannes si vedono i primi film belli e anche qualche grande titolo. Il concorso ha presentato alcune opere molto diversificate ma unite dalla comune attenzione verso figure atipiche e in qualche modo ai margini.

Il nuovo lavoro dello statunitense James Gray, una produzione Universal, segna il ritorno del regista originario del Queens newyorchese alle sue storie degli inizi, raffinatamente intime all’interno di una precisa cornice sociale, dopo aver transitato in altri generi e in grandi produzioni come il film d’avventura e di esplorazione oppure nella fantascienza. Gray, che ha presentato quasi tutti i suoi film a Cannes, dopo l’esordio a Venezia nel 1994 con il notevole Little Odessa, di quei primi film rinnova la capacità unica di suggerire una dimensione atemporale, sospesa, pur calando la narrazione in un preciso momento temporale: nella fattispecie la fine degli anni settanta e l’affacciarsi della presidenza di Ronald Reagan.

Qui siamo dalle parti dell’autobiografia e di un appassionante minimalismo narrativo, una primizia per uno dei pochi registi della sua generazione, se non l’unico, che faccia pensare ai grandi della New Hollywood degli anni settanta, come Martin Scorsese, Michael Cimino o Francis Ford Coppola. E l’Armageddon Time del titolo rimanda certo alle origini ebraiche di Gray, al libro dell’Apocalisse, ma al contempo assume una connotazione ironica e tragica nell’ambito del ritratto di un microcosmo, quello familiare, che prende qui un valore universale.

Predestinazione sociale

Paul Graff è un ragazzino piuttosto sognatore e desideroso di fare l’artista. La scuola del Queens in cui studia, sebbene sia un po’ carente di mezzi e caotica, a lui piace e soprattutto si trova molto bene con un ragazzino nero dalla situazione familiare precaria – vive con l’anziana nonna – che lo porta a fare delle cose che da noi sarebbero considerate delle ragazzate ma che in quel contesto sono quasi delle microapocalissi. Segnano l’individuo fino al punto da costruirgli una sorta di predestinazione sociale. Benché Paul venga da una famiglia di un certo anticonformismo – politicamente sono chiaramente elettori democratici, molto interessati alla cultura e all’arte – questo non li preserva del tutto dall’angoscia per la riuscita sociale, l’immagine pubblica in ambito sociale e il pregiudizio razziale camuffato.

Paul finisce in una costosa scuola privata, inamidata nelle regole e con ragazzini umanamente orribili: la Kew-Forest school – dove Gray ha realmente studiato – finanziata da Fred Trump, che vediamo più volte parlare ai ragazzi. È l’inizio di un calvario per Paul come pure per Johnny, il suo amico nero ormai cacciato anche dal liceo statale. Quando Paul incontra Johnny nel cortile recintato di casa si capisce benissimo che si sente in prigione, mentre Johnny, apparentemente libero di andare dove vuole, in verità lo è solo teoricamente: è così povero che non sa cosa fare e si rifugia nel cortile dell’abitazione di Paul, nella casetta costruita per lui dal padre, per sfuggire agli assistenti sociali che vogliono portarlo via dalla nonna.